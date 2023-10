A Aurora Coop – terceiro maior grupo agroindustrial de proteína animal do Brasil – assumiu nesta segunda-feira (16) a operação da planta industrial de suínos que pertencia à UNIUM, formada pelas cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal, localizada no município de Castro, regi]ao dos Campos Gerais do Paraná. A Unium lançou nos últimos anos a marca Alegra, que agora pertence aos catarinenses

O comunicado foi feito pelo presidente Neivor Canton e pelo vice-presidente Marcos Antonio Zordan. Com a transação passam para a propriedade da Aurora Coop as marcas ALEGRA, ALEGRA BLACK PORK e ALEGRA PORCO & BRASA. O Departamento Comercial da Aurora Coop já está fazendo o atendimento dos clientes dessas marcas.

Em junho passado a Aurora Coop havia firmado acordo de intercooperação para a aquisição da unidade industrial de carnes da UNIUM (Alegra), cuja operação era realizada em conjunto pelas três cooperativas paranaenses. Em setembro a negociação foi aprovada pelo CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) permitindo que, neste mês de outubro, a Aurora Coop assumisse efetivamente o controle operacional da indústria de processamento de carne suína.

Em razão de cláusula de confidencialidade pactuada entre as partes o valor da negociação não foi informado. “A negociação ocorre no âmbito da intercooperação e é vantajosa para todo o sistema cooperativista, pois preserva os empregos, assegura a manutenção da atividade pecuária e projeta um horizonte de crescimento para os produtores,” comemoram os dirigentes.

Desde setembro as cooperativas paranaenses Frísia, Castrolanda e Capal passam a integrar o quadro de associadas da Aurora Coop que, na condição de Cooperativa Central, conta agora com 14 cooperativas singulares agropecuárias filiadas.

A unidade de abate e processamento de suínos de Castro – agora sob controle da Aurora Coop – foi inaugurada em 2015 e tem área total construída de 40 mil m². A capacidade de abate da planta industrial é de 3.500 suínos por dia. A indústria emprega diretamente 1.736 trabalhadores, os quais serão em sua maioria transferidos para a nova proprietária.

Com a aquisição, a Aurora Coop passa a operar oito plantas industriais de suínos e eleva sua capacidade de abate de 28.500 para 32.000 suínos/dia.

A base produtiva a campo que abastece a indústria é formada por 156 produtores que administram 195 empresas rurais. Em 2022, o abate total de suínos atingiu 843.821 animais, o que representa uma média de 70.318 cabeças por mês.

O mix de produtos gerados por essa planta industrial é formado por cortes in natura, miúdos, defumados, salgados, temperados, linguiças frescais, linguiças cozidas, salame, copa e fatiados, além de presuntaria. A produção de industrializados é da ordem de 38.569 toneladas/ano e a produção de cortes chega a 47.147 toneladas/ano.

A planta está habilitada para exportação aos mercados da África do Sul, Argentina, Hong Kong, Líbano, Paraguai, Singapura, Ucrânia, Uruguai e Vietnã.

Com a nova unidade incorporada a sua base agroindustrial, a Aurora Coop aumenta em 12% sua capacidade de abate e processamento de suínos que sobe para 32.000 cabeças por dia. O número de empregados diretos cresce 4% para cerca de 44.000.

NOVAS FILIADAS

A aquisição do Frigorífico de Suínos da UNIUM pela Aurora Coop oportunizou o ingresso das três cooperativas no quadro de associadas da Cooperativa Central Aurora Alimentos (Aurora Coop) que passa, agora, a contar com 14 cooperativas filiadas.

Fundada em 1951, a Castrolanda mantém 2.185 colaboradores diretos e 1.232 empresários rurais cooperados. A área de atuação envolve leite, sementes e grãos (soja, milho, trigo, cevada), energias renováveis, batatas, suínos e ovinos. Em 2022, a receita operacional bruta fechou em R$ 7,2 bilhões.

Constituída no ano de 1960, a Capal mantém um quadro social de 3.674 empresários rurais cooperados. A cooperativa mantém 1.093 colaboradores diretos. Atua nos mercados de grãos (soja, milho, trigo, cevada), leite, suínos, café e sementes. A receita operacional bruta do último ano foi de R$ 4,3 bilhões.

A Frísia foi criada em 1925 com o nome de Sociedade Hollandeza de Lacticínios. Atualmente tem 1.045 cooperados. Os colaboradores diretos somam 1.168. A receita operacional bruta anual atingiu R$ 7,05 bilhões. Os mercados onde a cooperativa atua são nas áreas de leite, sementes e grãos (soja, milho, trigo, cevada), atividade florestal e suínos.