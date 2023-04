Cachorros que sofriam maus-tratos foram resgatados pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), em Piraí do Sul, região dos Campos Gerais, no Paraná. Ao todo, 28 cães, entre eles animais da raça Golden Retriever, foram salvos de uma residência que funcionava irregularmente como pet shop. Na ação ocorrida nesta semana, um homem de 23 anos foi preso em flagrante por maus-tratos a animais.

De acordo com a Polícia, os cachorros eram mantidos em um ambiente extremamente sujo, em péssimas condições sanitárias, recebendo alimentação inadequada e com falta de água. Alguns animais ainda apresentavam sinais de desnutrição e problemas de pele, como sarna e dermatites.

“A denúncia foi recebida através das redes sociais, com postagens que relatavam que no local havia cachorros que estavam sendo maltratados”, conta o delegado Jairo de Camargo.

Além da Polícia Civil, a operação também contou com o apoio da Vigilância Sanitária do município.

Tratamento e adoção

Todos os cachorros resgatados foram recolhidos pela Rede de Proteção Animal de Piraí do Sul e vão receber tratamento adequado. Depois disto, ficarão disponíveis para adoção.

