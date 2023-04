A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante um homem, de 57 anos, por furto de carnes em um supermercado, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. A captura ocorreu na manhã desta quarta-feira (26). Nesta terça-feira, outro caso semelhante chamou atenção: o alvo era mignon e salame!

Segundo a Polícia Civil, ele foi flagrado com um pacote de linguiça, duas carnes à vácuo, que aparentam ser Picanha e Mignon, além de bebidas e dois potes de creme de avelã. O homem levava ainda um celular e dois fones de ouvido.

Os policiais civis estavam realizando diligências sobre outra situação no local quando foram abordados pelo suspeito, que não reconheceu a equipe e ofereceu os alimentos furtados.

O homem já possuí passagens pelos crimes de furto, ameaça e violência doméstica. Ele foi encaminhado ao 10º Distrito Policial da PCPR.

