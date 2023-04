Tiro, correria, gritaria e pânico na noite de terça-feira (25) no shopping Cidade, no bairro Hauer, em Curitiba. O que causou tudo isso foi a ação criminosa de marginais que, armados, invadiram o local atirando por quatro vezes para assaltar uma joalheria no estabelecimento. A ação provocada por dois homens armados atirando por quatro vezes provocou desespero nas pessoas após os assaltantes roubarem joias de um estabelecimento. Vídeo mostra a correria após a invasão dos bandidos.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o roubo na joalheria foi efetuado por dois homens. Testemunhas relataram para a PM que quatro disparos de arma de fogo foram efetuadas, mas sem deixar feridos. Durante a fuga, os indivíduos abandonaram e incendiaram um Fiat/Uno na Rua Fabriciano do Rego Barros, no Hauer. A Polícia Civil passou a acompanhar a investigação e uma perícia foi realizada no carro na tentativa de identificar os responsáveis pelo roubo.

O crime!

Durante a ação, os dois homens armados deram voz de assalto na joalheria. O objetivo era ter acesso ao cofre, mas uma funcionária informou que não tinha a chave. A partir disso, os assaltantes começaram a pegar os objetos de dentro da loja. Para fugir e quebrar as vitrines eles deram vários tiros.

As pessoas que estavam nas proximidades da joalheria logo perceberam que algo estava ocorrendo e correram em direção à saída. Pânico, desespero e pais pulando no chão com crianças.

Confronto com seguranças

A fim de deixar o shopping, os assaltantes quase tiveram confronto com os seguranças, que teriam evitado um embate maior devido ao número de pessoas que estavam nas proximidades da saída. horas depois a polícia encontrou incendiado um carro usado pela dupla para o crime. O produto do roubo não foi recuperado e os assaltantes seguem sendo procurados.

E aí, Shopping?

A reportagem da Tribuna do Paraná tentou contato com a assessoria do shopping Cidade, mas até a publicação da reportagem não teve resposta.

