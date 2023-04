Um casal está preso no Centro de Operações Especiais (COPE), em Curitiba, suspeitos da participação do assalto a uma joalheria no shopping Cidade, na última terça-feira (25). Os assaltantes atiraram nas vitrines e provocaram pânico nas pessoas que estavam no estabelecimento comercial. Segundo a Polícia a mulher ficou no carro enquanto os dois tocaram o terror no estabelecimento.

>> Vídeo mostra ação de bandidos em shopping de Curitiba

De acordo com a investigação, o casal detido estava em um carro Logan branco, que pode ter sido usado como veículo de fuga após abandonarem e incendiarem um Fiat/Uno, na Rua Fabriciano do Rego Barros, no bairro Hauer. Uma perícia foi realizada ainda na noite do crime na busca de digitais dos assaltantes.

Foram apreendidos 84 quilos de maconha, haxixe e um veículo. Os indivíduos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e serão indiciados por associação criminosa. O homem, de 24, possui passagens policiais por roubo e tráfico de drogas. A mulher não possui antecedentes.

“Ao ser abordado, o homem confirmou que estava em posse de droga e que o veículo foi emprestado para prática do roubo. Também realizamos diligências na residência e no estúdio de tatuagem da mulher, localizando mais drogas no local”, complementa Brown.

Piloto de fuga??

Durante a ação, dois homens armados deram voz de assalto na joalheria. Acredita-se que a mulher presa tenha ficado do lado de fora da joalheria. Após retirarem algumas joias que estavam na vitrine, os assaltantes fugiram pela rua dos fundos do shopping. O produto do roubo não foi recuperado assaltantes seguem sendo procurados.

A assessoria do shopping Cidade informou nesta manhã de quinta-feira (27), que não irá se pronunciar quanto ao caso.

Veja que incrível

Tesoura de prestígio Conheça o homem que cuida da cabeleira do homem mais poderoso da política do Paraná Barbaridade! Em Curitiba tem uma pizzaria que permite escolher os sabores das 8 fatias. Veja onde fica! Mas o que é isso? Você sabia que em uma das praças de Curitiba tem um “lambe-lambe” trabalhando?