Irlanda propõe pagar R$ 440 mil para quem se mudar para ilhas remotas

Já imaginou ser pago para morar numa ilha próxima da Inglaterra? O governo irlandês pretende pagar até 84 mil euros, cerca de R$ 440 mil, para quem aceitar se mudar para uma das 30 ilhas remotas do país. A proposta inusitada faz parte do programa “Novas Ilhas Vivas”. As inscrições para recrutar novos moradores vão abrir no dia 1º de julho.

De acordo com informações publicadas na Forbes, o Governo da República da Irlanda quer revitalizar cerca de 30 áreas afastadas e pouco povoadas. Com o objetivo de aumentar a população nas regiões e manter por diversas gerações, a proposta é tornar as ilhas mais atraentes para turistas e moradores.

LEIA TAMBÉM:

>> Fim de associação criminosa! 17 são presos em ação contra roubo de cargas

>> Horta comunitária de Curitiba ganha presente após matéria da Tribuna; “Só tenho a agradecer”

Como se inscrever para o programa?

Interessados em se mudar para Irlanda precisam comprar uma casa em uma das ilhas remotas do país que tenha sido construída antes de 1993 ou estejam vagas por pelo menos dois anos. O valor pago pelo governo irlandês para novos moradores só poderá ser usado para construções e reformas.

Atenção brasileiros. Apesar de poder comprar uma propriedade, os candidatos não podem ter cidadania dupla. É possível efetuar a inscrição dependendo do tipo de visto. Para mais informações, confira no site do governo (em inglês).

Você já viu essas??

O que são?? Novo mobiliário urbano instalado nas praças de Curitiba chama atenção Negar comida? Importante rua de um dos bairros mais populosos de Curitiba tem novo sentido Luto Padre morre em feijoada na região de Curitiba e deixa fiéis e comunidade comovidos