Fim de associação criminosa! 17 são presos em ação contra roubo de cargas

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam 17 integrantes de uma associação criminosa ligada a pelo menos sete roubos de cargas, com prejuízo estimado de R$ 2 milhões. A ação aconteceu na manhã desta terça-feira (27), em Curitiba, Pinhais, Mandirituba e São José dos Pinhais.

Mais de 70 policiais participaram da ação, que ainda contou com o apoio da Guarda Municipal de Pinhais, cães e um helicóptero da Polícia.

Durante as buscas, os policiais civis apreenderam seis armas de fogo, dois bloqueadores de sinal, além de outros itens ligados aos roubos, incluindo celulares roubados na última semana.

“Apuramos que essa é uma quadrilha que atua há bastante tempo na região, inicialmente com roubos de cargas de cigarros, mas ela também passou a roubar cargas de eletrônicos e eletrodomésticos, como geladeiras e máquinas de lavar”, afirma o delegado André Feltes.

As investigações tiveram início há seis meses. Conforme apurado, os suspeitos possuem passagens por roubos de cargas e outros crimes.

“Orientamos que os motoristas fiquem atentos, principalmente nos locais em que vão dormir, buscando lugares com mais movimento. A orientação é procurar a polícia assim que perceberem qualquer movimentação estranha”, complementa o coordenador da operação pela PRF, Mark Ferreira.

