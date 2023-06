Shopping de Curitiba abre espaço de coworking gratuito; confira como utilizar

Em parceria com a UniFAEL, o Shopping Estação, em Curitiba, inaugurou um espaço de coworking totalmente gratuito. O local oferece wifi e estrutura confortável para quem precisa trabalhar e está longe de casa ou do escritório, para estudantes que precisam de um espaço para focar nos estudos ou até para quem quer fazer uma reunião no centro da cidade.

O coworking é um espaço físico que pode ser compartilhado por várias pessoas, portanto, a utilização pode ser feita por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento, durante o funcionamento do shopping.

“Estamos sempre pensando em como oferecer mais serviços e conforto aos nossos clientes. Percebemos a rotina corrida de quem passa por aqui e acreditamos que o coworking vai facilitar e agilizar a vida dessas pessoas. Com essa novidade, o nosso mix de serviços fica ainda mais completo”, explica o gerente de marketing do Shopping Estação, Everton Cemim Diogenes.

O local, que fica no piso L2, disponibiliza também máquina de venda de bebidas não alcoólicas e lanches.

