McLanche Feliz traz brinquedos do Capitão América em nova campanha

O McLanche Feliz está heroico! Em nova campanha, personagens de destaque do próximo filme de Capitão América, que será lançado pela Marvel Studios em 2025, chegam para proporcionar momentos únicos em família através da paixão pelo universo dos Super Heróis mais queridos pelo público.

Desta vez, o McLanche Feliz trouxe os brinquedos inspirados no filme “Capitão América: Admirável Mundo Novo”, da Marvel Studios, que estreará nos cinemas ano que vem. No longa, Steve Rogers passou o manto a Sam Wilson, que é quem agora assume o posto de Capitão América. Em seu caminho para ganhar reconhecimento como o novo portador do Escudo, Wilson enfrentará grandes desafios e receberá a ajuda de alguns personagens novos, além de outros já conhecidos no Universo Cinematográfico da Marvel.

Ao todo, a campanha traz 8 pelúcias, cada uma representando um personagem do filme ou um utensílio que auxiliará Sam Wilson em sua jornada. O Capitão América chega em duas versões de brinquedos, além das pelúcias do Escudo e da Asa Vermelha. Entre os participantes do filme, Falcão, Ruth, Cascavel e Hulk Vermelho se juntam para pais e pequenos se divertirem.

Os brinquedos já podem ser encontrados nas unidades do McDonald’s, em todo o Brasil, pelo Peça e Retire, Drive-Thru ou no próprio restaurante, pelos totens de autoatendimento e no balcão. Também é possível garantir os brinquedos sem sair de casa, basta pedir pelo app do McDonald’s e aproveitar o McDelivery!

A novidade está aliada ao cardápio do McLanche Feliz, que está em constante evolução e oferece opções com baixo teor de sódio, gorduras e açúcares e a inclusão de mais vegetais e laticínios. Para mais informações sobre essa e outras iniciativas, acesse a página do McLanche Feliz.

