Temporada de sopas: restaurante de comida saudável em Curitiba lança novo cardápio

Com a chegada das temperaturas mais baixas, a gastronomia reconfortante e nutritiva torna-se fundamental. Foi pensando nisso que o All Natural, rede de restaurantes de comida saudável, lançou a partir desta segunda-feira (13), um menu de inverno especial composto por três pratos best sellers de edições anteriores, muito solicitados pelo público, além de uma linha de sopas e cremes.

O destaque da temporada fica por conta do Buffet de Sopas disponível de segunda a sexta a partir das 18h30 até as 22 horas pelo valor de apenas R$49,90 por pessoa. Além das mesmas opções serem encontradas também no menu à la carte, disponível de segunda a sábado.

Dentre tantas opções estão duas novas receitas do grupo, a sopa “Chicken Broccoli” e o “Creme de Pallmito” vegetariano.

Também há opções que já faziam parte do cardápio de inverno anteriores, como a canja de quinoa, a sopa Slallva, em releitura All natural da tradicional sopa Eslava, porém na versão zero lactose, além do tradicional creme de mandioca com carne desfiada e creme de abóbora com frango desfiado ambos também zero lactose.

E para quem ficou curioso em qual são os best sellers que a pedidos voltaram nesse menu são eles:

Frango ALL Parmegiana:

Releitura saudável do clássico Frango à Parmegiana, empanado em farelo de aveia e assado ao forno, acompanhado por um molho pomodoro à la All Natural, queijo muçarela, arroz integral e batata doce palha. A mini salada refrescante de repolho roxo, cenoura e alface americana completa o prato.

Yallkissoba All Natural:

Uma releitura inovadora do clássico Yakissoba, que na versão ALL apresenta espaguete de vegetais frescos como base, (pupunha, cenoura e abobrinha), acompanhando de brócolis, couve-flor, moyashi e acelga. Os clientes têm a opção de escolher entre mignon, frango ou cogumelos Paris como proteína.

Chicken Pepper Julienne All Natural:

A queridinha do nosso público, a Chicken Pepper Julienne é uma salada quente. Com frango desfiado ao molho lemon pepper, com base de repolho branco, escarola, cenoura, tomatinhos cereja finalizado com batata doce palha.

Vale lembrar que esse menu está disponível de segunda a sábado em todas unidades All Natural.

Serviço

All Natural Batel

Rua Bento Viana, 912 – Batel, Curitiba

Estacionamento grátis: Av. Silva Jardim, 2424.

All Natural Juvevê

Rua Augusto Stresser, 1620 – Juvevê, Curitiba

Estacionamento Grátis: R. Camões, 1634.

All Natural Bigorrilho

Rua Martim Afonso, 2910 – loja 03

Estacionamento grátis.

Buffet de Sopas:

R$ 49 por pessoa

De segunda a sexta, das 18h30 às 22h

Full menu: disponível de segunda a sábado à la carte.

