Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta sexta-feira (24)

Aarao Antônio de Oliveira, 69 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: Laurentino Antônio de Oliveira e Carmélia Saldanha de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Ana do Rocio Teixeira Oliveira, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Gonçalves Teixeira e Juvina de Castro. Sepultamento ontem.

Atercila Valentin Trindade, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Valentin Trindade e Maria José Andreza da Trindade. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Campo Comprido, saindo de Salão Associação- Jardim Califórnia, Mossunguê CuritibaPR.

Barbara Clara Berton da Cunha, 102 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maximo Berton e Maria Sandrini Berton. Sepultamento ontem.

Biagita Constantino da Silva, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Santo Constantino e Angelina Rissi. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Bruno Henrique dos Santos, 29 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Cristina Araújo dos Santos. Sepultamento ontem.

Dirce Werneck do Carmo, 88 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Werneck Sampaio Capistrano e Alice de Oliveira Werneck de Capistrano. Sepultamento ontem.

Dolores de Andrade Trauer, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bento Sezinando de Andrade e Belisaria Rociel de Andrade. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 do Boqueirão.

Dulce Fátima Kruchelski Ramos, 63 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Jeronimo Kruchelski e Lucrecia Klos Kruchelski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida, saindo de Associação de Moradores Barreirinha CuritibaPR.

Eva Aparecida Martins, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Honório Martins de Oliveira e Luíza Braz de Oliveira. Sepultamento ontem.

Everson Seifert, 65 anos. Profissão: bombeiro(a). Filiação: Wigand Seifert e Carmen Maria Vasconcelos Seifert. Sepultamento ontem.

Geraldo Elias de Souza, 93 anos. Profissão: militar. Filiação: Heitor Elias de Souza e Otília de Andrade Campos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Gertrudes Wagner Ferreira, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arthur Wagner e Rosa Wagner. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Helielson Andrade da Silva, 73 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Floriano Andrade da Silva e Norma Martini da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Vila Rio (São Paulo), saindo da Capela Vila Rio (São Paulo).

Irene Machado de Souza, 71 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Brásílio Machado de Souza e Isabel dos Santos Souza. Sepultamento ontem.

João Bartoszewski, 57 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Pedro Bartoszewski e Helena Bartoszewski. Sepultamento ontem.

João Manoel da Silva, 66 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Manoel Antônio da Silva e Brazilina Andrelina de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Joaquim Lucinda, 71 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Orestes Lucinda Primo e Joana Gonçalves. Sepultamento ontem.

Jocimara do Rocio Nogueira Fragoso, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: Albino Nogueira e Anita de Jesus Nogueira. Sepultamento hoje, Cemitério Campestre dos Paulas (Mandirituba), saindo da Capela Luto Curitiba.

José Leocádio Muller, 74 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Elvira Muller Wolff. Sepultamento ontem.

Laércio Ferreira da Silva, 68 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Sebastião Ferreira e Hilda Bernardes Ferreira. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo.

Lais Matilde Soares Carlos, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Irineu Soares e Celina Miranda Soares. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela Municipal 01 Água Verde CuritibaPR.

Lilia Rute do Nascimento, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Paulo Glock e Lídia Glocki. Sepultamento ontem.

Marcos Vinícius da Silva Pena, 24 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Janio Pereira Pena e Rose Mary Basílio da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Comunitária Monteiro Lobato – Tatuquara.

Maria Antônia dos Santos, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Stocco e Anna Stocco. Sepultamento ontem.

Maria Baran de Carvalho, 90 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Elias Baran e Anastácia Baran. Sepultamento ontem.

Maria Madalena Ferreira de Morais, 43 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Maria Ferreira de Morais e Terezinha de Morais. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Tranqueira, saindo de Igreja Visão Missionária (Abranches).

Maria Ribeiro, 74 anos. Profissão: balconista. Filiação: Alcindino Faustino Ribeiro e Julieta Marcondes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria do Carmo Wollinger, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marcirio de Souza Lima e Ana de Jesus Lima. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Oscar Xavier de Melo, 97 anos. Profissão: segurança. Filiação: Martiniano Borges Xavier e Eudocia Melo Xavier. Sepultamento ontem.

Osmar de Castilho Ribas, 60 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Ozório Ribas e Terezinha de Castilho Ribas. Sepultamento ontem.

Rafael Henrique Barbosa, 35 anos. Profissão: segurança. Filiação: Benedita Barbosa. Sepultamento ontem.

Raimundo de Oliveira, 89 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Miguel de Oliveira e Maria Alves da Conceição. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja Assembleia de Deus CICCuritibaPR.

Rogério de Franca Proenca, 22 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Pedro Acir Proenca e Marta Amaral de Franca. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Rosângela Matozo Roesner, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ângelo Matozo e Cacilda Martins Matozo. Sepultamento ontem.

Rosilena Terezinha Machado Moraes, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tertuliano Ribeiro e Catarina Ribeiro. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias(Colombo).

Rozecrel Serena Bueno, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cantidio Serena e Olivia Brogian Serena. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Sérgio Roberto Berbick, 65 anos. Profissão: cirurgião(ã). Filiação: Sabino Berbick e Irma Parizatto Berbick. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Douradina (PR), saindo da Capela Municipal de Douradina-PR.

Simone Aparecida de Paula, 47 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Roberto de Paula e Maria Aparecida de Paula. Sepultamento ontem.

Tamires de Cássia Lugues Ribeiro, 30 anos. Filiação: José Altamir Ribeiro e Doraci Lugues. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Tecla Simão, 90 anos. Profissão: atendente. Filiação: Francisco Simão e Catarina Simão. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Unilutus.

Waldir Alves Barboza, 60 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Walter Alves Barboza e Enezilla Alves Barboza. Sepultamento ontem.

