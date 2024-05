Honda lança 2ª geração Elite 125, a scooter líder de sua categoria

A scooter Elite 125 chegou ao mercado em dezembro de 2018, com a missão de ser o modelo “porta de entrada” do lineup Honda na categoria scooter. Desde então ela é a líder de seu segmento, seguindo a tradição das scooters Honda Lead 110 e da família PCX, modelos icônicos do passado e presente, que ensinaram aos brasileiros a ver nas scooters uma solução de mobilidade prática, econômica e eficiente, e não apenas um veículo destinado ao lazer ou de uso restrito a finais de semana.

Com excelente custo-benefício e confiabilidade, a Honda Elite 125 fabricada em Manaus, AM, superou a impressionante marca de 110 mil unidades vendidas em cinco anos de comercialização no Brasil, atendendo a um público bastante heterogêneo, formado em grande parte por mulheres – 60% das usuárias do modelo – e por grande parcela de motociclistas estreantes, sendo o primeiro veículo motorizado de duas rodas de nada menos do que 62% de seus proprietários e proprietárias.

A Honda Elite 125 2025 estará disponível na rede de concessionários Honda a partir de junho. A garantia é de 3 anos, sem limite de quilometragem, mais óleo Pro Honda grátis em sete revisões (o fornecimento gratuito do óleo é válido a partir da 3ª revisão). O intervalo de manutenção é de 6.000 quilômetros ou 6 meses após a primeira revisão, que deve ocorrer com 1.000 quilômetros ou 6 meses. As opções de cores disponíveis são Azul Metálico, Prata Metálico, Vermelha e Branca, e o preço público sugerido base São Paulo/SP, que não inclui despesas com frete ou seguro, é de R$ 12.966,00.

A 2ª geração da Elite 125 é também marcada por uma significativa revisão da parte ciclística. O robusto chassi tubular de aço permanece do tipo underbone, tendo recebido ajustes em sua geometria não somente por conta do novo motor, mas também visando incremento da agilidade sem prejuízo à segurança e facilidade de utilização. Outro aspecto de relevo nesta nova versão da Elite 125 é a suspensão traseira, na qual o conjunto mola-amortecedor teve seu ângulo de atuação modificado, e que agora conta com ajuste da carga da mola. A frenagem é do tipo CBS – Combi Brake, com disco tipo Wave na dianteira e tambor na traseira. As rodas aro 12 polegadas à frente e 10 polegadas atrás são calçadas com novos pneus Pirelli Angel Scooter.

Na ergonomia, um importante progresso foi obtido através da posição de pilotagem, que proporciona maior espaço entre o escudo frontal e banco. Importante ressaltar que o banco, de novo desenho, teve sua altura em relação ao solo reduzida, facilitando as manobras de estacionamento, assim como oferece maior conforto para condutor e acompanhante.

Em virtude do novo dimensionamento da posição de pilotagem, a nova Elite 125 traz mais conforto ao condutor e garupa. Tal progresso foi obtido através do incremento da área entre escudo frontal e banco, o que permite maior mobilidade para as pernas do condutor, assim como para os pés, em virtude da ampliação da plataforma. O novo formato do banco, que está mais próximo do solo, favoreceu também ao garupa, que tem maior espaço longitudinal.

O compartimento sob o banco foi redesenhado, sendo capaz de abrigar um capacete tipo Jet. O reposicionamento do bocal do reservatório de combustível para a parte externa, na rabeta, eliminou a possibilidade de contaminação de tal compartimento nas operações de abastecimento. A praticidade da nova Elite 125 foi ampliada através de dois ganchos, um localizado na face posterior do escudo e outro logo abaixo da porção anterior do banco. Um prático compartimento na face interna do escudo frontal complementa a funcionalidade da Elite 125 no uso do dia a dia.

Outra importante evolução na Honda Elite 125 é o painel LCD Blackout, totalmente digital e agora mais amplo. Além dos dados tradicionais – velocímetro/hodômetro total e parcial e relógio – traz informações como consumo instantâneo, consumo médio, autonomia restante, indicador de bateria e o Eco Indicator, que monitora o modo de pilotagem visando maior economia de combustível. Outro equipamento inédito é a função “Pass” no comutador do farol baixo/alto, que permite lampejo de sinalização com o farol alto de modo prático e seguro.

Motor

A evolução técnica no motor 100% inédito que equipa a Elite 125 2025 favoreceu alcançar objetivos importantes, como por exemplo atender as exigências do Promot 5.

Adotar o sistema eSP – Enhanced Smart Power, exclusivo das scooters Honda de pequena capacidade cúbica, e já presente na família PCX, resulta em vantagens evidentes em termos de economia de combustível e baixos índices de emissões. Mas, para além do ganho em termos ambientais ou econômicos, os motores projetados sob tal conceito técnico oferecem um funcionamento mais suave, com vibrações mínimas, fator diretamente ligado ao baixo atrito que é a base do eSP. Menor atrito implica em temperaturas de funcionamento mais estáveis e aproveitamento ideal da energia gerada pela combustão, eficiência esta que se traduz, entre outros ganhos, em durabilidade e espaçamento das operações de manutenção.

Com cifras de potência e torque máximos próximos ao motor que equipava a Elite de 1ª geração, o motor atual proporciona desempenho equivalente em velocidade máxima e aceleração de acordo com as medições realizadas pelo Instituto Mauá de Tecnologia. Notável é, também, a redução das rotações por minuto nos picos de potência – de 7.500 para 6.250 rpm – e de torque – de 6.000 para 5.000 rpm –, o que impacta positivamente na durabilidade.

Novidade na Elite 125 2025 é o ISS – Idling Stop System, que desliga e religa o motor de modo automático em paradas mais prolongadas. Tal dispositivo se vale das informações de sensores que atuam em conjunto com a ECU – Engine Control Unit, que determinam a atuação do ACG, componente que age como alternador, proporcionando a carga da bateria quando o motor está em funcionamento, e como motor de partida, solução técnica que se comparada ao sistema de partida convencional resulta em menor número de componentes, baixo ruído e redução de peso. Já o Idling Stop System reduz consumo e emissões, sem prejuízo à vida útil da bateria. Como na Honda PCX, o ISS pode ser desligado através de tecla situada no punho direito.

O sistema de transmissão adotado na Elite 125 2025 é o tradicional CVT – Continously Variable Transmission, pelo qual uma correia tipo V-Belt com especificação de alta elasticidade, permite uma aceleração gradual e eficiente para a roda traseira. A progressividade na aceleração é, aliás, uma das grandes qualidades das scooters Honda equipadas com o sistema CVT, e fator de atração para usuários inexperientes, uma vez que o sistema elimina a necessidade da gestão da embreagem e câmbio, presente nas motocicletas convencionais. (Fotos: Honda/Divulgação).