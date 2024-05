BorgWarner lançou turbos flex para veículos na Autopar 2024

A BorgWarner, líder global em tecnologias limpas e ecoeficientes, traz novidades para a feira Autopar 2024 que aconteceu entre os dias 8 e 11 de maio, no Expotrade, em Pinhais (PR). Como fabricante original e pioneira na produção de turbocompressor para motores flex no Brasil, a empresa disponibiliza para o mercado de reposição (Aftermarket) os turbos que equipam carros de passeio dos modelos: Nivus 1.0 200TSI, T-Cross 1.0 200TSI, Virtus 1.0 200TSI e Polo 1.0 200TSI, da Volkswagen; e os conjuntos centrais dos modelos Fiat Toro 1.3 Turbo 270 Flex, Fiat Pulse 1.0 Turbo 200 Flex, Fiat Pulse 1.3 Turbo 270 Flex, Fiat Fastback Turbo 200 Flex, Fiat Fastback Turbo 270 Abarth, Jeep Renegade 1.3 T270 Flex, Jeep Compass T270 Turbo Flex e Jeep Commander T270 Turbo Flex da Stellantis. Esses componentes que são comercializados no mercado independente de autopeças, estão expostos no estande da empresa no evento.

Para a BorgWarner, que equipa os principais modelos fabricados e vendidos no Brasil, esse lançamento acontece em um momento em que a gama de veículos com turbocompressores ocupa quase metade da frota nacional circulante de carros de passeio. Segundo dados da Bright Consulting encomendados pela BorgWarner, as vendas de veículos leves com motores turbo saltaram de 11% em 2016 para 47% em 2023. “Em 2024, avaliamos que esses volumes aumentem, representando 57% das vendas, e atingindo 63% em 2025”, afirma Guilherme Soares, Head de Aftermarket da BorgWarner na América do Sul. “Até 2030, esperamos que as vendas desse segmento cheguem a 70%”.

O executivo ainda explica que os turbos exclusivos para os veículos flex também seguirão em alta. Onde, 34% dos veículos leves vendidos no país em 2023 são equipados com motores turbo flex e esse número deverá aumentar para 44% em 2024, 51% em 2025 e 61% em 2030 “Isso mostra que mais da metade de todos os carros de passeio vendidos no Brasil em 2025 terão turbo flex”, acrescenta o executivo.

Atualmente, cerca de 45% dos motores turbos em carros de passeio que rodam no país são equipados com turbocompressores da BorgWarner. Todos os modelos estão expostos em corte na Autopar para que possam ser manuseados pelo público.

Além do turbocompressor completo, o conjunto central desses itens também será disponibilizado pela BorgWarner ao mercado. O Conjunto Central é formado pela carcaça central, mancais, conjunto eixo, rotores da turbina e do compressor além de outros componentes responsáveis pela geração de energia a partir dos gases de escape do motor. Com esse item os aplicadores conseguirão realizar manutenção nos turbos.

Outros produtos também estiveram disponíveis para os visitantes conhecerem de perto. É o caso do conjunto de embreagem viscosa e hélice para aplicação em caminhões MAN Constellation, embreagem viscosa para Ford Cargo e caminhão Volkswagen Delivery e hélice para aplicações agrícolas, como tratores John Deere da série 7J com motor Power Tech.

A empresa também expôs turbocompressor duplo-estágio Remanufaturado BorgWarner para aplicações comerciais, como Iveco Pick-up e Van e Furgão Daily. O componente exposto passou pelo processo de remanufatura na fábrica e esteve disponível para que os visitantes pudessem conferir a qualidade do REMAN original certificado. Em 2023, a BorgWarner foi uma das primeiras empresas certificadas pelo IQA (Instituto de Qualidade Automotiva) e reconhecida pela Abipeças (Associação Brasileira da Indústria de Autopeças) com o “Selo Remanufatura Fabricante Original” para produtos remanufaturados da linha de turbos (REMAN).

O “Selo Remanufatura Fabricante Original” certifica processos de remanufatura comprometidos com a sustentabilidade e a qualidade de um produto original. “Até 2022, nossos produtos REMAN evitaram que 24.000 toneladas métricas de alumínio, aço e ferro fundido fossem despejados no meio ambiente”, comenta Guilherme Soares.

A BorgWarner é comprometida com o meio ambiente desde a concepção dos seus produtos. Um exemplo disso são os turbocompressores fabricados pela BorgWarner em 2021 que serão capazes de evitar a emissão de 18 milhões de toneladas métricas de CO2 até o final de suas vidas. Isso é possível graças a sua posição de líder global em soluções limpas.

Como fornecedora global das principais montadoras, a BorgWarner também planeja atender o mercado de reposição da América Latina com turbos fabricados pela empresa na China para aplicações das montadoras chinesas. Isso acontecerá por meio de uma parceria com a unidade localizada no país asiático. “Vamos fornecer, de forma operacional, todo o portfólio de turbocompressores que são aplicados em montadoras como BYD, GWM entre outras”, relata Guilherme. Por enquanto, nenhum dos modelos mapeados é comercializado no mercado brasileiro.

Além dos lançamentos apresentados na feira, a empresa planeja para o segundo semestre, novas aplicações de turbos no segmento agro em tratores AGCO, no segmento de pesados em ônibus e caminhões Mercedes-Benz e caminhões Scania; e aplicações de embreagens viscosas na linha agro em tratores John Deere, na linha de pesados nos caminhões Iveco e Volkswagen. (Foto: BorgWarner/Divulgação).