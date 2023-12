Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta quinta-feira (07)

Adair Faria Zawadzki, 89 anos. Profissão: secretária. Filiação: Antônio Leonel de Faria e Maria Vaz de Faria. Sepultamento ontem.

Alcidia da Rocha Hasselmann, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Rocha e Perpetua da Rocha. Sepultamento ontem.

Ana Cândida do Nascimento Ribas, 77 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Anacleto do Nascimento e Ana Rita do Nascimento. Sepultamento ontem.

André Dziadek, 78 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: João Dziadek e Tecla Dziadek. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Antônio Edenir Koslowski, 70 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Paulo Koslowski e Natália da Silva Koslowski. Sepultamento ontem.

Antônio Valmir Tibes, 54 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Tibes e Lenira Faustina Tibes. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de LindoestePR, saindo da Capela Boa Vista.

Breno Farias Santos, 5 anos. Filiação: Edson Carlos de Oliveira Santos e Daniele Berger Farias. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Dilson Lazzarotto, 65 anos. Profissão: almoxarife. Filiação: Algacir Lazzarotto e Antônia Lazzarotto. Sepultamento ontem.

Edith de Assis Costa, 86 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Bernardo Xavier de Assis e Maria dos Santos Assis. Sepultamento ontem.

Elielson de Jesus Taborda, 44 anos. Profissão: motorista. Filiação: Raulino Veloso Taborda e Baltiria de Jesus Taborda. Sepultamento ontem.

Elizete Ferreira Block, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lino Ferreira da Silva e Maria de Souza Silva. Sepultamento ontem.

Euclides Bopp, 71 anos. Profissão: motorista. Filiação: Jesus Bopp e Neuza Dias Bopp. Sepultamento ontem.

Ezaias Fernandes, 69 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Fernandes e Helena de Almeida Fernandes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Francisco Carlos Pilau, 71 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Diamantino Pilau e Luíza Silva Pilau. Sepultamento ontem.

Gilson Melo Silva, 27 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: José Esperidião da Silva e Josefa Melo Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Nossa Senhora do Socorro – Se, saindo da Capela Cemitério Municipal de Nossa Senhora do Socorro – Se.

Helcio Bardelli, 65 anos. Profissão: diretor(a) financeiro. Filiação: Hélio Bardelli e Edna Bardelli. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Unilutus.

João Snak, 68 anos. Filiação: Basílio Snak e Ana Snak. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

José Antônio da Cruz, 48 anos. Profissão: servente. Filiação: José Cordeiro da Cruz e Santina Teodoro da Cruz. Sepultamento ontem.

Juvelina de Jesus Rodrigues, 82 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Juvenal de Jesus e Maria de Jesus. Sepultamento hoje, Camiterio Municipal – Telêmaco Borba (PR), saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Katia Araújo Santos, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adauto Araújo Santos e Alaide Domingues Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal Água Verde CuritibaPR.

Leonora Moreira Cavalheiro, 82 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Avelino Moreira e Josefina Moreira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Lúcia Maria Rodrigues da Silva, 67 anos. Filiação: Antônio Rodrigues da Silva e Jacy Mendes de Lacerda. Sepultamento sexta-feira, 8 de dezembro de 2023 às 10hh, no Cemitério Municipal Zona Sul (Curitiba).

Lurde Andrade Valoski, 79 anos. Filiação: Pedro José da Rocha e Carolina Ferreira da Rocha. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Manoel Apolinário Pereira Filho, 50 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Manoel Apolinário Pereira e Zilda do Rocio Martins. Sepultamento ontem.

Manoel Euphrasio de Carvalho Oliveira Júnior, 93 anos. Profissão: economista. Filiação: Manoel Euphrasio de Carvalho Oliveira e Izabel Borges de Carvalho. Sepultamento ontem.

Maria Igneis Manfron Favoreto, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ângelo Manfron e Domingas Comparim Manfron. Sepultamento hoje, (Campo Magro) Cemitério Municipal de Campo Magro, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Maria Valente Ferreira Basso, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Joaquim Pereira e Ana Valente Pereira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Maria de Lourdes Potulski, 80 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Afonso Kula e Joana Kula. Sepultamento ontem.

Maria do Rocio Schibior, 81 anos. Profissão: secretária. Filiação: Tadeu Schibior e Angelica Schibior. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Cemitério Paroquial Santa Felicidade.

Marlene de Fátima Franca de Souza, 62 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Alfredo Silveira dos Santos e Olga Silveira dos Santos. Sepultamento ontem.

Noêmia Schenfeld Franca, 95 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Jorge Schenfeld e Brazilina Taborda Dias. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 Água Verde.

Odair José da Silva, 49 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Nelson Carlos da Silva e Sidelina Alves da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Comunitária Monteiro Lobato / Tatuquara.

Otília Biernaski, 79 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Antônio Laskoski e Sofia Laskoski. Sepultamento ontem.

Paulo Cezar Guimarães, 67 anos. Profissão: projetista. Filiação: Wallace Welington Guimarães e Dorotis Guimarães. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 – Municipal Água Verde.

Sebastião Marques dos Santos, 61 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Gercindo Marques dos Santos e Josefina Paz dos Santos. Sepultamento ontem.

Suelen de Sá Ribas, 36 anos. Profissão: diarista. Filiação: Levi José de Sá Ribas e Olga Luíza de Sá Ribas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Tereza Moreira, 59 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Manoel Moreira e Maria Moreira. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo de Capela Associação Moradores do Cic.

Tereza Pereira da Silva, 70 anos. Profissão: auxiliar enfermagem. Filiação: Geraldo Cândido da Silva e Maria Cecília de Jesus. Sepultamento ontem.

Valdir Antônio de Oliveira, 56 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Valdomiro Soares de Oliveira e Maria Aparecida Oliveira. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Vladimir José Kulka, 64 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: André Kulka e Ana Kulka. Sepultamento ontem.

Walmor Bindi, 89 anos. Profissão: militar. Filiação: Amado Bindi e Nair Santos Bindi. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal do Água Verde.

