Falecimentos em Curitiba. Obituário deste sábado (17).

ADEMIR DE OLIVEIRA BRANCO, 58 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOAO MARIA BRANCO e LINDAURA DE OLIVEIRA BRNCO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 17 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

ANTONIO BERNARDES DE SOUZA, 99 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: LEONINA DE AZEVEDO. Filiação: ALVARO BERNARDES DE SOUZA e MARIA RODRIGUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 17 de fevereiro de 2024.

APARECIDA DA SILVA LOPES, 63 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE DA SILVA e CONCEICAO GONCALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 17 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

APOLONIA OBIALSKI DA SILVA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO BARBOSA DA SILVA. Filiação: JOAO OBIALSKI e BRINISLAVA WOYCIKIEVICZ OBIALSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA MURICY, sábado, 17 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

CEZAR ANTONIO FRANQUETO, 68 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: RAFAEL AFONSO FRANQUETO. Filiação: AUGUSTO FRANQUETO e ROSI MARIA ROBACKER FRANQUETO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, sábado, 17 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

CIRENE APARECIDA LEMOS PONTES, 67 ano(s). Filiação: JOAO LEMOS PONTES e NOEMIA TABORDA PONTES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 17 de fevereiro de 2024 às 09:30h.

EDUARDO MORETHSON PEREIRA LEITE, 50 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: ALCIDES PEREIRA LEITE FILHO e MARIA TEREZINHA MORETHSON PEREIRA LEITE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), sábado, 17 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

ELZA LUZ DE MATOS SANTOS, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DIAMIRO MARCELINO DOS SANTOS e ROSA DOS SANTOS DE MATOS. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024.

FABIOLA MAURI PEREIRA, 37 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: THALES ALBERTO LEWANDOWSKI. Filiação: MARCUS VINICIUS BOTELHO DO COUTO e MIRZEY FATIMA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 17 de fevereiro de 2024.

FELIPE FREITAS PEREIRA, 28 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: OSVALDO DOMINGOS PEREIRA e CLEUSA DA SILVA FREITAS PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sábado, 17 de fevereiro de 2024.

GUILHERME SANTIAGO DA SILVA CESAR, 4 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: ELIAS RAFAEL CESAR e MARISA RIBEIRO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 17 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

ILDA MAINARDES GONCALVES, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IZIDORO GONCALVES. Filiação: AUGUSTO MAINARDES e MARIA ROBERTA DE MAINARDES. Sepultamento: (PIRAI DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PIRAI DO SUL, sábado, 17 de fevereiro de 2024.

ISABEL DA SILVA NASCIMENTO, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARGEMIRO FRANCISCO DO NASCIMENTO. Filiação: LUIZ MAIA DA SILVA e CLARICE ARANHA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

IVANIR BATISTA, 59 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: JOSE BATISTA e CONCEICA APARECIDA GONCALVES. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sábado, 17 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

IVONE MARCONDES DE QUADROS, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE OLINTO MARCONDES DE QUADROS. Filiação: OLINTHO SUPLICY MARCONDES e ELVIRA LUNELLI MARCONDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 17 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

JOAO CARLOS BARBOSA DO REGO, 91 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: JOSE BARBOSA DO REGO e DINORA RIBEIRO DO REGO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 17 de fevereiro de 2024 às 13:30h.

JOAO KARAS NETTO, 87 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: MARISA CONCEICAO SILVA KARAS. Filiação: FRANCISCO KARAS e CASTORINA CARDOSO KARAS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), sábado, 17 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

JOSE ANTONIO BISEWSKI LUCAS, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: CARLOS HENRIQUE DA SILVA LUCAS e DAIARA KARINA RODRIGUES BISEWSKI LUCAS. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PARANAVAI PR, sábado, 17 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

LAURIDIA MARIA DE JESUS, 108 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO CUSTODIO e MARIA JUSTINA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 17 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

LUCIMAR DAS GRACAS ALEIXO SCARMOCIM, 52 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: NAUDIR LUIZ SCARMOCIM. Filiação: OSVALDO ALEIXO e SEBASTIANA OSVALDINA ALEIXO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 17 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

LUIZ CARLOS LECHETA, 70 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: BASILIO LECHETA e JULIA LECHETA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), sábado, 17 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

MADALENA COSTA, 77 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ELIAS MONTEIRO DA COSTA. Filiação: LAURENTINO GONCALVES e FRANCISCA GONCALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 17 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

MANOEL BERNARDO DA SILVA, 46 ano(s). Profissão: CARTEIRO. Cônjuge: REBECA DOS SANTOS. Filiação: MANOEL ALEXANDRE DA SILVA e ALIETE BERNARDINO DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO SAO JOAO BATISTA – CAMPINA GRANDE SUL/PR, sábado, 17 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

MANOEL CICEO DA SILVA, 74 ano(s). Filiação: MANOEL RODRIGUES DA SILVA e MARIA LUIZA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 17 de fevereiro de 2024 às 12:00h.

MARA TEREZA SCHMAUCH, 73 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: DARCY SENFF SCHMAUCH e RUTH BUONO SCHMAUCH. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 17 de fevereiro de 2024.

MARIA DOLORES DOS SANTOS NIVANDOWSKI, 77 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: JOAO NIVANDOWSKI. Filiação: JOAO RODRIGES DOS SANTOS e MARIA POSSIDONIO DOS SANTOS. Sepultamento: IMBITUVA, sábado, 17 de fevereiro de 2024 às 10:30h.

MARIA MAGDALENA LOURENCO, 93 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: ARTHUR L PIMENTEL e THEREZA KOLOGE. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

MIRIA LEDA LESSING THIBES, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAERTE IZAIAS THIBES. Filiação: OTO LESSING e ROSA FERLIM LESSING. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 17 de fevereiro de 2024.

NAIR STICA OLESCOWC, 82 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: IGNACIO OLESCOWC. Filiação: JOAO STICA e IDALINA STICA. Sepultamento: MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE, sábado, 17 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

OLILA JUSTINO DA CRUZ, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NORBERTO DA CRUZ DE OLIVEIRA. Filiação: ROMEU JUSTINO e ANISTARDA RODRIGUES JUSTINO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 17 de fevereiro de 2024.

ORLANDO BUENO DE OLIVEIRA, 62 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: IVONE DA SILVA COSTA. Filiação: ANTENOR BUENO DE OLIVEIRA e ANALIA PEREIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 17 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

PAULO SERGIO DA SILVA, 23 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANTONIO JOAO DA SILVA e CRISTINA APARECIDA FIGUEIREDO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, sábado, 17 de fevereiro de 2024.

ROBERTO ERNANI CALEGARI, 84 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE. Cônjuge: MARIA TEREZINHA BISONI CALEGARI. Filiação: HUMBERTO CALEGARI e JUDITH CALEGARI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 17 de fevereiro de 2024.

ROSA MARIA DOMINGUES FIGUEIREDO, 66 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ANECRETO FIGUEIREDO. Filiação: ROSALINO CAETANO DOMINGUES e CARMELINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 17 de fevereiro de 2024.

ROSELANJE APARECIDA DE SOUZA ROBES, 61 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: JOAO DE SOUZA ROBES e MARIA FERREIRA ROBES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 17 de fevereiro de 2024 às 09:30h.

RUY FUMAGALLI SCHUNEMANN, 72 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: EDUARDO SCHUNEMANN e RUTH FUMAGALLI SCHUNEMANN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), sábado, 17 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

SAUL ELEUTERIO DA LUZ, 60 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ELVINO ELEUTERIO DA LUZ e MARIA DE JESUS ELEUTERIO DA LUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 17 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

THEREZINHA WOLF DOS SANTOS, 89 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: ARNALDO DOS SANTOS. Filiação: RODOLPHO WOLF e FRANCISCA SEIDEL WOLF. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 17 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

VERA LUCIA DE TOLEDO CARDOSO, 63 ano(s). Profissão: SERVENTE. Cônjuge: NILTON DAMIAO CARDOSO. Filiação: JOSE ANTONIO DE TOLEDO e AURORA DE SOUZA TOLEDO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sábado, 17 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

VERA MARIA BIAZZETTO DE MENEZES CALDAS, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALDOMERO ANTONIO DE MENEZES CALDAS. Filiação: NILO IZIDORO BIAZZETTO e ERNA DE OLIVEIRA BIAZZETTO. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 17 de fevereiro de 2024.

YOLANDA ANDRADE DOS SANTOS, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GASTAO ANDRADE DOS SANTOS. Filiação: JOAO DEL SANTO e MARIA STIVAR DEL SANTO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), sábado, 17 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

YOLANDA BINDA MARGULSKI, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NICODEMOS MARGULSKI. Filiação: ARCHIMEDES SENTONE e IZAURA BINDA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), sábado, 17 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

Você já viu essas?

Constrangedor! “Quase me bateu na cara”, denuncia cobrador ameaçado por passageira em Curitiba Doce de verão Conheça seis receitas fáceis de geladinho gourmet para vender Investimentos! Mega fábrica da Electrolux começa a ser construída na região de Curitiba