Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (26)

ARACI MASCHIO MOCELIN, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALDEMAE MOCELIN. Filiação: ANTONIO MASCHIO e AURORA CECON MASCHIO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 26 de maio de 2024 às 17:00h.

ARIOSNILDA MARIA COOPER, 68 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ARI COOPER e CATHARINA DE FREITAS COOPER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 26 de maio de 2024 às 11:00h.

CLAUDIO JOAO WLADEKA, 66 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: JOSELI MIKIEWSKI. Filiação: JOAO WLADEKA e SOLANGE MARIA WLADEKA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 26 de maio de 2024 às 17:00h.

CLEBER DA SILVA FERREIRA, 33 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ADAO APARECIDO FERREIRA e HELOISA RIBEIRO DA SILVA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 26 de maio de 2024.

CLEMERSON ONADIR CARON, 54 ano(s). Profissão: EXECUTIVO(A). Cônjuge: ADALEIA SCHWARZBACH CARON. Filiação: REINALDO ONADIR CARON e JANETE ANNA CARON. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 26 de maio de 2024 às 15:00h.

DAYANE CAROLINE PIACECKI HONORIO, 28 ano(s). Filiação: EDINEI HONORIO e MARLI PIACECKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sábado, 25 de maio de 2024 às 16:30h.

DEUSDETE DE JESUS AVELINO RODRIGUES, 66 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: SOLANGETEREZINHA PEREIRA RODRIGUES. Filiação: SILVIO AVELINO RODRIGUES e MARIA LAURITA DA SILVA RODRIGUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 26 de maio de 2024.

EMERSON POFAHL BISCARO, 49 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: HERMINIO BISCARO e DOROTI APARECIDA POFAHL BISCARO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 26 de maio de 2024 às 11:00h.

IRACI JOSEFINA DE FREITAS, 60 ano(s). Profissão: MASSAGISTA. Cônjuge: RAMON ALBERTO BRITEZ. Filiação: JOAQUIM CIRINO DE FREITAS e ITALVINA ELVIRA DE FREITAS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 26 de maio de 2024 às 17:00h.

IRINEU LOCH, 77 ano(s). Cônjuge: FILIPINA KOTARSKI LOCH. Filiação: GREGORIO LOCH e GENOVEVA HOLOVKA LOCH. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 26 de maio de 2024.

ISABEL CRISTINA BARBOZA, 46 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: AFONSO BARBOZA e IOLANDA BARBOZA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, domingo, 26 de maio de 2024 às 17:00h.

JANINE ATAIDE MASSOLIN, 63 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Cônjuge: LORI MASSOLIN FILHO. Filiação: ALBANIR XAVIER ATAIDE e IOLANDA XAVIER ATAIDE. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 26 de maio de 2024 às 14:00h.

JEFFERSON LUIZ TEIXEIRA DE LIMA, 56 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: SILVANA CRISTINA SENES. Filiação: JOAO TEIXEIRA DE LIMA e REGINA JULIA SOLTOSKI DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 25 de maio de 2024 às 17:00h.

JOAO BRAZ DE RAMOS, 92 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: ANA BILESKI RAMOS. Filiação: ALEXANDRE BRAZ DE RAMOS e ALBINA DE PAULA RAMOS. Sepultamento: MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS PR, domingo, 26 de maio de 2024 às 17:00h.

JOAO MARIA RODRIGUES DA CRUZ, 67 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARTA PACHECO. Filiação: ALCIDES RODRIGUES DA CRUZ e VITORIA BATISTA DA CRUZ. Sepultamento: CONTENDA – PR, domingo, 26 de maio de 2024 às 17:00h.

JOSE CARLOS EVANGELISTA MISURELLI JUNIOR, 55 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: CRISTIANE DAROS. Filiação: JOSE CARLOS EVANGELISTA MISURELLI e CELIA MARIA AZEVEDO MISURELLI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, domingo, 26 de maio de 2024 às 17:00h.

JOSE PRZYBYCIEN, 71 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: CELIA MAIA MICOS PRZYBYCIEN. Filiação: JOAO PRZYBYCIEN e GENOVEFA PRZYBYCIEN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA MURICY, sábado, 25 de maio de 2024.

JULIANA MUSUMECI, 105 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULINO MUSUMECI. Filiação: ANTUN BIHA e MARIJA BIHA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 26 de maio de 2024 às 17:00h.

LADI ANGELA TOALDO CHUELONG, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUIZ PELEGRINO TOALDO e JULIA ESCORSIN TOALDO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 26 de maio de 2024.

LUCIANO RAYMUNDO DA SILVA, 85 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: PLACIDINO PAZ DA SILVA e MARIA DE CASTRO VASCONCELLOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, domingo, 26 de maio de 2024 às 17:00h.

LUIZ CARLOS ILHEU DA ROSA, 64 ano(s). Filiação: MARCO AURELIO COELHO DA ROSA e ANA ILHEU. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 26 de maio de 2024.

Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (26)

MARCO ANTONIO MULLER, 65 ano(s). Filiação: WALTER JULIO MULLER e JUREMA SALOME MULLER. Sepultamento: Á DEFINIR, domingo, 26 de maio de 2024.

MARIA ANGELA JUSTINO, 73 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE JUSTINO e MARIA ANTONIA ALVES JUSTINO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 26 de maio de 2024 às 10:00h.

MARIA MADALENA KOSIEN, 84 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: JOSE KOSIEN e PELAGIA KOSIEN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, domingo, 26 de maio de 2024 às 10:30h.

MARIZA MEIRELLES HIDALGO, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARIANO CAMPOS HIDALGO e ITALA MEIRELLES HIDALGO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 26 de maio de 2024 às 16:30h.

MARTA SAAR PERUSSE, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BERTOLDO SAAR e OLINDA SAAR. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 26 de maio de 2024.

MERCEDES SANJUAN DE CASTRO, 91 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: MARIO DE CASTRO. Filiação: LUIZ SANJUAN DOMINGUES e PRAZEREZ PEREZ LUNAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 26 de maio de 2024 às 13:30h.

MIYKO SAITO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: TOMOSABURO SAITO e AIKO SAITO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 26 de maio de 2024 às 16:30h.

NADIR NERIS DE OLIVEIRA, 81 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE NERIS e VITORIA RADICHESKI NERIS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 25 de maio de 2024 às 17:00h.

NELSON FUSIK, 84 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: LEOPOLDO e ALICE AMORIM FUSIK. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 25 de maio de 2024 às 19:30h.

ORIVALDO PEREIRA, 76 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: ALDALCIRA PEREIRA. Filiação: OSVALDO PEREIRA e OLGA ANGELINA PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 26 de maio de 2024 às 15:00h.

OSNIR MAYER, 70 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: KATIA REGINA ROCHA RAMOS. Filiação: WALDINO MAYER e ELVIRA VOGEL MAYER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 26 de maio de 2024 às 17:00h.

OSVALDO DA SILVEIRA, 74 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Filiação: JUSTINIANO DA SILVEIRA e CONCEICAO MARTINS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 26 de maio de 2024 às 16:30h.

REGINALDO CARRIEL DE OLIVEIRA, 45 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: AMADEU GOMES DE OLIVEIRA e RUTE CARRIEL DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 26 de maio de 2024 às 09:00h.

ROSA DA SILVA BAZAN, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CICERO DE SOUZA MONTEIRO. Filiação: JOSE GOMES DA SILVA e MARIA CANDIDA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 25 de maio de 2024.

ROSANA APARECIDA SCARPIM TAMANINI, 65 ano(s). Profissão: SALGADEIRO(A). Filiação: RUBENS SCARPIM e QUERUBINA ALVES SCARPIM. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 25 de maio de 2024.

SOFIA MYSZAK LACHOWSKI, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUDOVICO LACHOVSKI. Filiação: JOAO MYSZAK e MARIA MYSZAK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, segunda-feira, 27 de maio de 2024 às 09:00h.

SONIA MUNIZ GOMES BLANC, 53 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLAUDEMIR APARECIDO BLANC. Filiação: JOSE GOMES e ANTONIA MUNIZ GOMES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 25 de maio de 2024 às 16:00h.

TEREZA RODRIGUES DE FARIA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MILTON DOS SANTOS. Filiação: SALVADOR RODRIGUES DE FARIA e MARIA RODRIGUES DE FARIA. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, sábado, 25 de maio de 2024.

TEREZINHA MARQUETI, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE ABONISKI e ROSALIA ABONISKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, domingo, 26 de maio de 2024.

VALDECIR MARIA DE SOUZA, 33 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ANGELA DE FATIMA MALINOVSKI. Filiação: ROSALINO MARIA SOUZA e LEOCADIA DOS SANTOS CRUZ DE SOUZA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PIEN, domingo, 26 de maio de 2024 às 17:00h.

WALTER SAMPAIO, 88 ano(s). Profissão: MUSICO. Cônjuge: MARIA JOSE LOBO SAMPAIO. Filiação: LUIZ GONZAGA AURELIO SAMPAIO e AURY ALVES SAMPAIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 25 de maio de 2024 às 16:00h.

ZENAIDE MARIANO DA SILVA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAQUIM MARIANO DA SILVA e BENEDICTA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 26 de maio de 2024 às 11:30h.

