Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (23)

ADELIA STRAUBEL DE OLIVEIRA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: UBIRACY FORTUNATO DE OLIVEIRA. Filiação: OTACILIO PALHANO STRAUBEL e INACIA PADILHA STRAUBEL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 10:00h.

AGENOR LIBERIO DOS SANTOS, 68 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: AULINA SANTOS. Filiação: ARISTIDES LIBERIO DOS SANTOS e ALZIRA SCHOROEDER. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 16:30h.

ALICIA HOLNIK ESPINOLA, 2 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: JUAN CARLOS PANIAGUA ESPINOLA e AMANDA DE MATTO HOLNICK DA ROCHA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 23 de maio de 2024.

ALISSON FRANCO GOGOLLA, 42 ano(s). Profissão: ANALISTA SISTEMAS. Filiação: ALGACIR GOGOLLA e BEATRIZ DO ROCIO FRANCO GOGOLLA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 09:30h.

AMADINA MARIA FERNANDES DE RAMOS, 80 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ANTONIO ERENITA VIEIRA DE RAMOS. Filiação: ROSALINO RAMOS FERNANDES e MARIA TEREZA DA LUZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 11:30h.

ANDRE MARCHETO SILVA CAZADO, 36 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIANNE GABI KREUSCH. Filiação: MILTON MOIZES CASADO FILHO e MAGALI APARECIDA MARCHETO SILVA CAZADO. Sepultamento: CREMATORIO CATARINENSE / SC, quinta-feira, 23 de maio de 2024.

ARTHUR SANTANA, 77 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: JOANA CARLOTA SANTANA. Filiação: IRAN SANTANA DE OLIVEIRA e VERGINIA SANTANA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 23 de maio de 2024.

AUGUSTO VIEIRA BETIM, 87 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: NAIR CORREIA BETIM. Filiação: JUVENAL LUCIO BETIM e ROSALINA VIEIRA DE ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 23 de maio de 2024.

CARMEN DO ROCIO NARDELLI, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO NARDELLI. Filiação: CESLAU BICHESKI e MARIA RITA BICHESKI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 23 de maio de 2024.

CLEMENTE KERNECKI, 75 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE KERNECKI e INES KERNECKI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 22 de maio de 2024 às 17:00h.

DALVA SCALIANTE DA SILVA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SINVAL GONCALVES DA SILVA. Filiação: CARLOS SCALIANTE e AMALIA LONGO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 23 de maio de 2024.

DANIEL ANTONIO MOSENA OLIVEIRA, 41 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: GERALDO ANTONIO DE ARAUJO OLIVEIRA e CELIA MARIA MOSENA OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 23 de maio de 2024.

DEONISIO RAKSA, 90 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: NEIDE COMITTI RAKSA. Filiação: ALEXANDRE RAKSA e MARIA RAKSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 11:00h.

ELOIR AMARAL DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IVANIR DA SILVA. Filiação: DOMINGOS SOUSA AMARAL e MARIA MARCELINA BATISTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 23 de maio de 2024.

ELSIRA OSORIO DANTAS, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENEDICTO RIBEIRO DANTAS. Filiação: ANTONIO DA SILVA OSORIO e BELLA DA SILVA OSORIO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 10:30h.

ESTHER DE OLIVEIRA RAMOS, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VICENTE JOSE RAMOS. Filiação: BENEDITO DIOGO DE OLIVEIRA e MARIA ALVES DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 09:00h.

EVELYN REBECA GAMARRA ORUE, 66 ano(s). Profissão: GUIA TURÍSTICO. Cônjuge: RICARDO JESUS MORAN SEMINARIO. Filiação: AUGUSTO BENJAMIN GAMARRA JULCA e MARIA ISABEL ORUE DE GAMARRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 16:30h.

HELIO ENOR ENGELHARDT, 93 ano(s). Profissão: DESEMBARGADOR. Cônjuge: THEREZINHA DE JESUS GOMES ENGELHARDT. Filiação: OTTO ENGELHARDT e LAURA ELLEN FERNANDES LIMA ENGELHARDT. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, quarta-feira, 22 de maio de 2024 às 17:00h.

HELIO FAVERO, 69 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LUZIA TEZOLIN FAVERO. Filiação: ANTONIO FAVERO e MARIA MARESTONI FAVERO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 11:00h.

IGNACIO MARCO KASCHAROWSKI, 86 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: MARIA ALMEIDA KASCHAROWSKI. Filiação: JOSE KASCHAROWSKI e ANNA KASCHAROWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 14:00h.

ILMO AUGUSTO DE SOUZA NETO, 84 ano(s). Profissão: TÉCNICO CONTABILIDADE. Cônjuge: MARISA PIZZATTO DE SOUZA NETO. Filiação: EUCLIDES DE SOUZA NETO e NOEMIA DE SOUZA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 13:00h.

JESUS PINTO DE FARIAS, 85 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ADALBERTO PINTO DOS REIS e TEREZA EMILIANA DE FARIAS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 18:00h.

JOAO MARCOS BITTENCOURT, 58 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: POLIANI DE CARVALHO BITENCOURT. Filiação: JOSE CARLOS BITTENCOURT e ELIETE VIANA BITTENCOURT. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 12:00h.

JOSE NILCEU SCHMIIKER, 91 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: MARIZA MARTINS SCHMIIKER. Filiação: FREDERICO SCHMIIKER e ALTIVA SCHMIIKER. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 16:30h.

JULIA KOROBINSKI PEDAO, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO PEDAO. Filiação: ROMAO KOROBINSKI e ERNESTINA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 15:00h.

JULIO CESAR PENTEADO, 48 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: RAQUEL MARIA PENTEADO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 16:00h.

JUSSARA CRISTINA DA ROCHA SCHNEIDER, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JUSSARA CRISTINA SCHNEIDER. Filiação: ALICE RIBEIRO ROCHA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 10:30h.

KAZUKO WAKASUGUI KUDO, 93 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: OCTACILIO TADAO KUDO. Filiação: CHIYOKI WAKASUGUI e TOSHIKO WAKASUGUI. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 22 de maio de 2024.

LEONOR ALVES DA ROCHA, 82 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ADELVINO ALVES DA ROCHA e RITA BORGES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 12:00h.

LIZONE MARIA PEREIRA LEAL, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AUGUSTO DAROS e ADELIA DAROS. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 23 de maio de 2024.

LUCIANO RICHTER, 42 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: ZENILDA RICHTER e VERONICA BUBA RICHTER. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 16:00h.

LUZIA BATISTA DE SOUZA, 87 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: JOSE BATISTA DE SOUZA e LAURINDA MARIA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 13:00h.

LUZIA MORAES DE BORBA, 91 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: BENTO JOSE DE BORBA. Filiação: CRESCENCIO ANTONIO RODRIGUES e JOAQUINA MORAES RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 22 de maio de 2024 às 17:00h.

LUZINETE ALVES DOS SANTOS, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE FELIX DOS SANTOS e ANTONIA ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 16:30h.

MARIA CRISTINA DE ANDRADE STOCO, 48 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AUGUSTO STOCO e JOAQUINA DE ANDRADE. Sepultamento: SAO JOAO BATISTA CAMPO LARGO, quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 11:00h.

MARIA DA PAIXAO BORGES, 76 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOSE FRANCISCO BORGES e AMARA MARIA BORGES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 17:00h.

MARIA GONCALVES MACHADO, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERALDO MACHADO. Filiação: JOAO DIAS PEREIRA e MARIA SOUTO GONCALCES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 09:00h.

MARIA JOAQUINA MOCELIN, 78 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: OSMAR MOCELIN. Filiação: WALDEVINO MENDES SOARES e MARIA RAIMUNDA GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 17:00h.

MARIA TEREZA CORDEIRO ROLIM, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VESPASIANO AMADEU ROLIM. Filiação: SANTIAGO CORDEIRO e ROSALINA LOPES CORDEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 10:00h.

MARIA TEREZINHA ABRAHAO, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MIGUEL ABRAHAO e MARIA BETINARDI ABRAHAO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 22:00h.

MARISA CARDOSO, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: WALDEMAR CARDOSO e IGNEZ SANCHES CARDOSO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 10:00h.

MARLI VEIGA DOS SANTOS, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ RODRIGUES. Filiação: JUVENCIO VEIGA DOS SANTOS e ESTEPHANIA GONCALVES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 16:00h.

MATHEUS HENRIQUE MARTINS BAPTISTA, 18 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: JULIO CESAR BAPTISTA e MARILENE MARTINS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 15:00h.

NELI ARAUJO SILVA DE PINHO, 90 ano(s). Profissão: ESTILISTA. Cônjuge: ANTONIO LEITE DE PINHO FILHO. Filiação: ARGEMIRO FERREIRA DA SILVA e OTHELINA DA SILVA ARAUJO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 13:00h.

NELSON RODRIGUES VIEIRA, 67 ano(s). Cônjuge: LAURA RODRIGUES VIEIRA. Filiação: ANTONIO RODRIGUES VIEIRA e LEONCIA ANTUNES VIEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 16:30h.

NIVA DONADELLO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALMIRANTE DONADELLO. Filiação: ANGELO DORIGO e DEZULINA PICOLI DORIGO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO BARRO PRETO, quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 11:00h.

ORLANDA PLOTEGHER FISCHER, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LEOPOLDO PLOTEGHER e SANTINHA PLOTEGHER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 23 de maio de 2024.

OSMAR BERNO, 95 ano(s). Profissão: BORRACHEIRO(A). Cônjuge: HILDA SANTANA BERNO. Filiação: JOSE BERNO e CARLOTA BORDIN BERNO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 17:00h.

PATRIK HENRIQUE GODINHO DA SILVA, 23 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: WILSON CARDOZO DA SILVA e KARINA DE FATIMA GODINHO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quinta-feira, 23 de maio de 2024.

PAULO EDUARDO BEVERVANSO, 58 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: HUMBERTO DE JESUS BEVERVANSO e MARIA ARLETE SANSON BEVERVANSO. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 23 de maio de 2024.

ROSELI GLADE, 68 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: OSMAR GLADE e HILDA GLADE. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 16:30h.

SABRINA ALGAUER PERCIANO, 45 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: IGOR JOSE NEVES ELIPECHUK. Filiação: MANOEL FRANCISCO PERCIANO e AMELIA ALGAUER. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 23 de maio de 2024.

SEBASTIAO BUENO DA SILVA, 81 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IRONDINA DOS SANTOS DA SILVA. Filiação: FRANCISCO BUENO DA SILVA e MARIA GABRIELA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 23 de maio de 2024.

SUELI JANDREY, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AGOSTINHO CARLOS JANDREY e BASILIA FLORENTINA KNIPHOFF JANDREY. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 09:00h.

TEREZA PEDROSO, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NORIVAL SOCRATES PEDROSO. Filiação: ALEXANDRE KOCZKODAI e HELENA KOCZKODAI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 17:00h.

TEREZINHA HIPOLITO, 80 ano(s). Profissão: AGENTE. Cônjuge: ANTONIO DE ASSIS ANTUNES. Filiação: EUZEBIO HIPOLITO e EUGENIA HIPOLITO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 16:00h.

TEREZINHA MARIANA DA SILVA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE PEREIRA DA SILVA. Filiação: JOSE BERALDO DA SILVA e MARIANA INACIA DE JESUS. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 16:30h.

THEMIS VILLA NOVA NEGRAO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO NEGRAO FILHO e ODETE VILLA NOVA NEGRAO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 16:00h.

VICTOR GARDOLINSKI, 89 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: NEUSA MATIAS GARDOLINSKI. Filiação: MARIANO GARDOLINSKI e MARIA GARDOLINSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 17:00h.

WALDEMAR ALBINI BURIGO, 91 ano(s). Profissão: TESOUREIRO(A). Cônjuge: HILDA DE LIMA FERREIRA. Filiação: PEDRO BURIGO e ROSALINA ALBINI BURIGO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 14:00h.

WALTER CORREIA, 80 ano(s). Profissão: TÉCNICO ELETRÔNICA. Cônjuge: WALDOMIRA METINOSKI CORREIA. Filiação: ALFONSO CORREIA e LUZIA PEDRO DA ROCHA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 14:00h.

WILLIAN RAFAEL DA CONCEICAO DE PAULA, 18 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: MARCELO DE PAULA e BIANCA CRISTINA DA CONCEICAO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 11:00h.

WILSON XIMENES DE LIMA, 81 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: LIGIA MARIA PATITUCCI. Filiação: JOSE XIMENES DE LIMA e ANA DE SOUZA LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 22 de maio de 2024 às 20:00h.

