Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (21)

ARACI BENTO DINIZ ARACEMA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ESTEFANO FRANCISCO ARACEMA. Filiação: JOAO BENTO DINIZ e CARMEN DOS SANTOS DINIZ. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PALMEIRA /PR, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024.

ARDOINO SENEM, 77 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: SOLANDI VERDI SENEM. Filiação: QUIRINO SENEM e MELITA BILK. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024 às 09:00h.

BERCILIO ANTONIO DA SILVA, 77 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: NEIDE FLORES DA SILVA. Filiação: ANTONIO JOSE DA SILVA e ANGELA MARIA DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

CARLOS ZIOLKOSKI, 87 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ANTONIO PIRES DE LIMA ZIOLKOSKI. Filiação: FRANCISCO ZIOLKOSKI e MARIA REIS LOPES ZIOLKOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

CECILIA FRANCZAK, 75 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: BARTOLOMEU FRANCZAK e MICHALINA JUK FRANCZAK. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

CLODOALDO BATISTA SIMOES, 49 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: FRANCISCO BATISTA SIMOES e MARIA DE AQUINO SIMOES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

DAVI BOAVA DOS SANTOS, 50 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: SEBASTIAO FERNANDES DOS SANTOS e IZAIRA BOAVA SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024.

EONELIO MENEZES, 83 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: SELMA HERMLE MENEZES. Filiação: JOSE ANTONIO MENEZES e ALZIRA CARDOSO DE MENEZES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

GIRLEI ERNANI BARCELLOS, 60 ano(s). Profissão: ANALISTA FINANCEIRO. Cônjuge: MONICA MADI MEDEIROS BARCELLOS. Filiação: APARICIO FERREIRA BARCELLOS e CLARICE BARCELLOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024 às 13:30h.

HARRY STREPPEL, 88 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: IVONE BEATRIZ DORNELES MARQUES. Filiação: CARLOS WALTER STREPPEL e ILKA IRENE L STREPPEL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

ILDA RODRIGUES ANTONIACOMI, 98 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JOAO ANTONIACOMI. Filiação: AVELINO SILVERIO RODRIGUES e MARIA DE SANTA RODRIGUES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

ISADORA BAIRROS REY, 25 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: JAIME FORNAZZIERI REY e ELISETE BAIRROS REY. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 20 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

JANICE APARECIDA BISCAIA, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO MARIA BISCAIA e INES MARIA FERREIRA BISCAIA. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

JASMINY DA CRUZ MENDES, 2 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: MARCIO MENDES e MARIA GILIANE BARBOSA DA CRUZ. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE CASCAVEL – CASCAVEL/PR, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024.

JOSE RIBEIRO DA SILVA, 98 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: ALICE LOPES DA SILVA. Filiação: ARGEMIRO GONCALVES DA SILVA e ETELVINA RIBEIRO NOVAIS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

JOSE ROSA, 88 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: MARIA OZORIO ROSA. Filiação: ANIBAL JOSE DA ROSA e JOANA LAUDELINA SOARES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

JULIO HENRIQUE CASTANHO MENDES, 62 ano(s). Profissão: PILOTO. Filiação: EDEM MENDES e MIRIAM CASTANHO MENDES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024 às 12:00h.

LOECIR RODRIGUES FIGUEREDO, 87 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: ALBERTINO SILVA. Filiação: VALDOMIRO FIGUEREDO e FAUSTINA RODRIGUES FIGUEREDO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024 às 11:30h.

LUCI DA SILVA LEAL, 56 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: SANDRO LUIZ MOTTA. Filiação: WILSON GARCIA LEAL e JOSINA DA SILVA LEAL. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

LUIZ ALCEU RAMOS DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: AGENTE. Cônjuge: EDARCI DE LIMA NUNES DA SILVA. Filiação: ATHAHIRRAMOS DA SILVA e JOSEFINA SIMOES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

LUIZ MARIO PEREIRA, 63 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE PEREIRA e PEDRA DE OLIVEIRAPEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

MANOEL CORDEIRO, 75 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: CLEIDE MARIA TRAIN CORDEIRO. Filiação: ADELINO CORDEIRO e AURORA RIBAS CORDEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

MARCOS RODA TORRES, 70 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ELIGIA DA VEIGA TORRES. Filiação: ANTONIO DIAS TORRES e OTTILIA RODA TORRES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

MARIA FATIMA DA ROSA, 64 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: PEDRO RODRIGUES PEREIRA e LAZARA TOLEDO DA ROSA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

MICHELLE DE MIRANDA LARA, 41 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: JOAO TERENCIO DE LARA e MARIA JOSE DE MIRANDA LARA. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024.

NICELLI TEIXEIRA ROCHA, 32 ano(s). Filiação: GIDALTO TEIXEIRA ROCHA e MARINALVA COSTA E SILVA ROCHA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

PAULINA DAMARATE CORDEIRO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ CORDEIRO. Filiação: JOAO DAMARATE e VERONIKA RADICHESKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

PAULO TAKASHI MATSUOCA, 68 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: TAKAYOSHI MATSUOCA e TEREZA TOSHIE MATSUOCA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024 às 10:30h.

RAQUEL APARECIDA SANTANA, 51 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: FRANCISCO DE SOUZA. Filiação: ANGELO SANTANA e NEUSA APARECIDA SANTANA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

RODRIGO GOLOMBIESKI SIBEN, 44 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: SONIA DROZDA. Filiação: OZIR JETKA SIBEN e MARIA LOURETE GOLOMBIESKI SIBEN. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024.

ROMILDO ARAUJO CRUZ, 85 ano(s). Profissão: COBRADOR. Cônjuge: ROSIR CORDEIRO CRUZ. Filiação: BRAULIO RIBEIRO DA CRUZ e LEONOR ALVES DE ARAUJO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

SANDRA RITA PAZELLO DOS SANTOS, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADEJAIR AMANCIO DOS SANTOS. Filiação: ALTEVIR PAZELLO e TERRENTINA PAZZELO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

SEBASTIANA FURTADO CANDIDO, 82 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JOSE CANDIDO. Filiação: e MARIA FURTADO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

SEBASTIAO MOREIRA ARINS, 75 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: TRAJANO BUDAL ARINS e NOEMIA MOREIRA ARINS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024 às 11:30h.

SELMA MARIA COTTI ILHOMENS, 63 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Cônjuge: NEWTON OLIVEIRA MILHOMENS FILHO. Filiação: ALFREDO COTTI e NAIR CARNEIRO COTTI. Sepultamento: , quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024.

SILVIA DE ARAUJO, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DAUTRIDIEL MARIO DE ARAUJO. Filiação: FRANCISCO SERAFIM e HELENA SERAFIM. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

VANDA PEREIRA DA SILVA, 72 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: BENEDITO MIGUEL PEREIRA e MARIA GUILHERMINA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024 às 10:30h.

VICTOR FAGUNDES NUNES, 12 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: LEANDRO SOUZA NUNES e AMANDA ALINE FAGUNDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

WALDIR BENTHIEN, 69 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: WILLIAN BENTHIEN e BERTHA BENTIEN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024.

WANDIRA MARQUES SABINO, 63 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: SERGIO DA SILVA SABINO. Filiação: JOAO PEREIRA MARQUES e MARIA BRUNO MARQUES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

ZENO PIAUNOSKI, 78 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIALUCY CAVALHEIRO PIAUNOSKI. Filiação: ANTONIO PIAUNOSK e MARIA DA CRUZ PIAUNOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

