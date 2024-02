Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (14)

ADEMETRIO FIALA, 96 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARGARIDA MACHADO FIALLA. Filiação: BRAZILIO FIALA e CATHARINA FIALA. Sepultamento: (S.J. DOS PINHAIS) CEMITÉRIO CACHOEIRA, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

AGOSTINHA TABORDA RIBAS, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DERCILIO TABORDA RIBAS. Filiação: e FELISBINA CARVALHO. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

ALICE BORGES DA SILVA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ONOFRE DIONISIO DA SILVA. Filiação: JOSE FRANCELINO BORGES e LAZARA LUCINDA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

ALVINO BUENO SANTOS, 68 ano(s). Filiação: SANTINOR DA CRUZ SANTOS e ARACI LEONILDA BUENO SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024.

ANA CAROLINA BRANDALIZE, 35 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: MAYR BRANDALIZE e CELINA CHAVES SOARES BRANDALIZE. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 às 11:30h.

ANTONIO MORALES RIBEIRO, 66 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: JUCIEMA GUIRAUD RIBEIRO. Filiação: ANTONIO RIBEIRO e CONCEICAO MORALES RIBEIRO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 às 18:00h.

CASTURINA CAVANHEIRO, 83 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: ARLINDO RODRIGUES CAVANHEIRO e ODOCIA MARIA ROBERTA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

CECILIA MARIA TOMBAS WOLKERS, 95 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: JOSE WOLKERS SOBRINHO e CATHARINA TOMBAS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 às 11:30h.

DAVI TIAGO DOS SANTOS, 34 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: PEDRO ELIAS DOS SANTOS e SELMA DE MORAIS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 às 11:30h.

EDINA ANACLETO LUZ, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE ANACLETO LUZ e MARIA AUGUSTA LUZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

EVA COSTA DA ROSA, 82 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: HORACIO MANOEL DA ROSA. Filiação: e DORCIRIA DIAS DA COSTA. Sepultamento: CEM MUNICOIPAL DE TRAMANDAI RS, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

FLORI FERREIRA RIBEIRO, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LOURIVAL RIBEIRO. Filiação: VALDOMIRO FERREIRA RIBAS e ANGELICA DULCHEQUE RIBAS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

GARDENIA SCORZATO KLOSOVSKI, 90 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: LEOPOLDO KLOSOVSKI. Filiação: GARDENIO SCORZATO e CLARA SCORZATO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024.

JAIR FERREIRA BRUNO, 56 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: IRENE DOS SANTOS BRUNO. Filiação: ANTONIO BRUNO e MARTA FERREIRA BRUNO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

JOAO CARLOS SANTOS DA ROSA, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ALTINO RODRIGUES DA ROSA e ONDINA SANTOS DA ROSA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024.

JOAO LUIZ NUNES DA SILVA, 60 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: DAISY CORDEIRO DA SILVA. Filiação: SEBASTIAO CORREIA DA SILVA e ARMINDA NUNES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

JODULINA MARIA PEREIRA, 82 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: DINARTE PEREIRA. Filiação: JOAO DELFINO MARCOLINO e MARIA JULIA MARCOLINO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

JONAS FLORIANO RAYMUNDO, 82 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: DOMINGOS FLORIANO RAYMUNDO e MARIANA TORRES RAYMUNDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024.

JORGE ALEXANDRE DE SOUZA BERNARDI, 46 ano(s). Filiação: JORGEC LUIZ BERNARDI e MARIA DE LOURDES DE SOUZA BERNARDI. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024.

JULIA DELFINO MARTINS, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SANTINO MARTINS. Filiação: HEITOR DELFINO e MARIA DELFINO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024.

JULIO CESAR DE OLIVEIRA FRANCO, 72 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: FLORENCE DE PADUA DE OLIVEIRA FRANCO. Filiação: JOAO BAPTISTA FRANCO e ODILE DE OLIVEIRA FRANCO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

LUCELIA MARIA DA SILVA, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO CELESTINO DA SILVA e TEREZA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 às 09:30h.

MANOEL FERREIRA DA SILVA, 75 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MOIZES FERREIRA DA SILVA e ANA TEIXEIRA FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

MARCELINA NELIDA DO NASCIMENTO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO ODILON DO NASCIMENTO e MARCIA CATALINA AGUIRRE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

MARIA APARECIDA DE SOUZA, 55 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: DAVID DE SOUZA. Filiação: ODENITO JOSE DA SILVA e RITA JULIA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 às 17:30h.

MARIA APARECIDA SOARES DE MELO, 65 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: FRANCISCO SOARES DE MELO e OLINDA SOARES DE MELO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 às 19:30h.

MARIA DA GLORIA PORTELA OLIVEIRA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALDIR DA SILVA OLIVEIRA. Filiação: LEOPOLDO PORTELA e SILVINA DORNELES PORTELA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 às 09:00h.

MARIA DE LOURDES ASTMANN, 70 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: SIRIO ARAO DA ROCHA e NENITA FURTADO DA ROCHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 às 09:00h.

MARIA HELENA DE SOUZA GONCALVES, 70 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: DELCIDE GONCALVES. Filiação: JOAO DAMAZIO DE SOUZA e MARIA DAS DORES SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 às 09:00h.

MARIA WOTROBA DE CHAVES, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLIDENOR LUIZ DE CHAVES. Filiação: OTTO WOTROBA e ELISIA WOTROBA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

MARLI KIMIE HAMASAKI KASHIMA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO KASHIMA. Filiação: MINORU HAMASAKI e SATICA HAMASAKI. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 às 12:00h.

MAUCIRIO ANTONIO BASSOTTO, 74 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: NILO SILVINO BASSOTTO e DILMA MARIA BASSOTTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 às 10:30h.

MERCEDES FALAVINHA IENSEN, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MATHEUS IENSEN. Filiação: JOAO RIBEIRO FALAVINHA e ARACI VIEIRA FALAVINHA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

MIGUEL PEDRO, 94 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA PROCOPIO DOS SANTOS. Filiação: FRANCISCO PEDRO JUNIOR e ANNA MARTINS JUNIOR. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 13 de fevereiro de 2024.

NIKOLE CAROLINE BOZZA LECHETA, 30 ano(s). Profissão: ARQUITETO(A). Filiação: EDSON MARTINS LECHETA e DENISE GESSO BOZZA MARTINS LECHETA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024.

NILCE BORGES DE LIMA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RAIMUNDO RENATO DE LIMA. Filiação: FLAVIO ZIBARTH BORGES e ROSA ZIBARTH BORGES. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

NILCY THEREZINHA LORENZ WAGNER, 94 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: RUBEM BRUNO WAGNER. Filiação: JOAO PEDRO LORENZ e JACOMINA LORENZ. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

OMAR ELIAS GEHA, 59 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: ELIAS CHEHADE GEHA e SOAD DOMIT GEHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

OSMAR BARREIRO, 58 ano(s). Profissão: PROJETISTA. Filiação: JOSE BERNARDINO BARREIRO e BENEDITA DA SILVA BARREIRO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024.

PAULO ROBERTO VENTURA GARCIA, 42 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: MAURO LUIZ RODRIGUES GARCIA e NEIDE MARIA VENTURA GARCIA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

PAULO ROGERIO ENDLICH, 33 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: PEDRO FRANCISCO ENDLICH e APARECIDA DE FATIMA ENDLICH. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

RAVI MATOSO DE AZEVEDO FIOR, 4 dia(s). Filiação: ALEXSANDER FIOR e SARA MATOSO DE AZEVEDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

ROMILDO FRANCISCO GRACIANO, 80 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: VILMA ANITA GRACIANO. Filiação: EURICO FRANCISCO GRACIANO e OTILIA VAZ VIEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024.

ROZELI SOARES DA ROCHA, 69 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: VALDECI DA ROCHA. Filiação: LEONIDES CORDEIRO DA ROCHA e ZENATA SOARES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

RUBENS FLORIAVANTE DE SOUZA, 75 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: JOAO PEREIRA DE SOUZA e GISELA LIEBETRU SOUZA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

SANTINA RIBEIRO DOS SANTOS, 84 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANTONIO ALVES DE JESUS e MARIA ROSA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024.

SEBASTIAO NILSON NETO, 76 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: FERNANDA DE OLIVEIRA NILSON. Filiação: AGOSTINHO NICOLAO NETO e PERCILIANA DA LUZ NETO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

SILVIA DE LOURDES RICCI, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE RICCI e EUNICE BARRETO RICCI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

SUELI APARECIDA FERRAZ, 61 ano(s). Filiação: e NAIR EROTIDES FERRAZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024.

TAMARA HODNIUK ZALESKI, 91 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: RICARDO ZALESKI. Filiação: ANTONIO HODNIUK e NINA SERMANOVCZ. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU – CAMPO MOURÃO PR, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024.

VILSON SALES DO NASCIMENTO, 89 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: RAQUEL VOI DO NASCIMENTO. Filiação: VITOR LUIZ DO NASCIMENTO e VICTORIA MARTINS DO NASCIMENTO. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PARANAGUA, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024.

WALDERI JARDIM DE ALMEIDA, 68 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO JARDIM DE ALMEIDA FILHO e JANDIRA CARVALHO DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

YOLANDA MORO, 100 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GLAUCIO GUMERCINDO MORO. Filiação: PEDRO MORO e ESPERANCA MORO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

