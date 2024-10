Curitibanos escolhem hoje quem vai comandar a Prefeitura de Curitiba; Pimentel ou Graeml?

Este domingo (27) será decisivo para o futuro de Curitiba. O segundo turno da eleição vai definir quem irá comandar a cidade nos próximos quatro anos. Eduardo Pimentel (PSD) e Cristina Graeml (PMB) foram os escolhidos pela população no pleito do dia 06 de outubro, e chegam confiantes após período de campanha nas ruas e nos meios de comunicação.

No primeiro turno, Eduardo Pimentel teve 33,51% dos votos e Cristina Graeml ficou com 31,17%. A Tribuna do Paraná promoveu em setembro, o “Rolê dos Candidatos”, entrevistas com os postulantes ao Executivo falando dos planos de atuação caso eleitos. Veja aqui como foi o clima do último debate entre os dois, debate este marcado por muitos ataques.

No dia 21 de setembro, a reportagem com a Cristina Graeml foi publicada no site do jornal. Na oportunidade, alguns temas foram abordados como creches, trabalho e Meio Ambiente.

“Uma delas é expandir o horário de atendimento das creches, começando um pouco mais cedo e terminando mais tarde. Cristina justificou o projeto afirmando que a falta de flexibilidade pode prejudicar as mães que estão em busca de emprego e precisam conciliar os horários com a rotina da criança. A candidata também reforçou que pretende contratar mais médicos, enfermeiros, guardas municipais e professores.

“É uma questão de estudar o orçamento e priorizar o que precisa ser priorizado. A gente precisa ouvir a população pra saber o que querem. Talvez eles não queiram asfaltinho bonito na frente de casa. Talvez concordem em ficar mais um ano, até um ano e meio, com um tapa-buracos, mas ter vaga na creche para as crianças. A gente precisa saber qual é prioridade da população, não do governante”, enfatizou no “rolê”.

Cristina lamentou o corte de árvores na Avenida Victor Ferreira do Amaral e disse que é preciso esperar ficar pronto para “ver se a funcionalidade compensa o sacrifício das árvores”.

Já o candidato Eduardo Pimentel teve a reportagem publicada no dia 13 de setembro. Abordou temas como Meio Ambiente, Centro e transporte coletivo. O candidato falou sobre o corte de 237 árvores na Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes e garantiu que as retiradas serão compensadas com novos plantios.

Sobre uma possível suspensão das obras, Eduardo Pimentel respondeu que as obras ainda não estão em processo de execução. “As obras estão seguradas pelo tempo da obra. Há um planejamento de execução, para que ela aconteça. Então ela não está no momento de execução agora, e ela estará no momento certo”, esclareceu.

Quanto ao Centro da cidade, Pimentel afirmou que pretende criar um programa de aluguel social permanente visanado preencher imóveis vazios no Centro com comércios e moradias de pessoas que estão na fila da Cohab. Sobre saúde, prometeu construir um Centro de Diagnóstico por Imagem, além de novas unidades de saúde.

Por fim, alegou que vai estudar uma nova tarifa do transporte coletivo a partir da nova licitação, prevista para 2025, acrescentando que já a partir de janeiro se comprometeu a diminuir a tarifa de domingo e disponibilizar “tarifa zero para desempregados”.

“Eu estou feliz, eu estou defendendo um legado de um cuidado com Curitiba. Eu estou andando bastante na cidade e vejo como a população está satisfeita com o trabalho que fizemos nesses oito anos e confia no trabalho pelos próximo quatro”, disse em setembro Eduardo.

Aqui você pode conferir a entrevista feita pela Tribuna com o Role dos Candidatos versão boteco, no tradicional Boteco do Bolacha, em Curitiba. Tanto Eduardo Pimentel quanto Cristina Graeml foram convidados pela reportagem no mesmo dia, porém por questões de agenda Graeml optou por não participar do quadro.3

Eduardo Pimentel dá entrevista para a Tribuna no Rolê dos Candidatos. Foto: Atila Alberti / Tribuna do Paraná.

Segundo turno no Paraná

O segundo turno das Eleições 2024 no Paraná abrange 17 Zonas Eleitorais (ZEs) nas cidades de Curitiba, Londrina e Ponta Grossa. São 700 locais de votação e 5.979 Seções Eleitorais, que serão atendidas por 6.381 urnas eletrônicas. Ao todo, são esperados 2.082.915 eleitores e eleitoras.

Em Curitiba, o eleitorado de 1.423.722 pessoas está organizado em dez Zonas Eleitorais, que, juntas, somam 4.026 Seções Eleitorais distribuídas em 417 locais de votação. Em Londrina, os 399.730 eleitores e eleitoras estão distribuídos em quatro ZEs, 1.181 Seções Eleitorais e 156 locais de votação. Em Ponta Grossa, que tem o menor eleitorado entre as três cidades, 259.463 pessoas, são três ZEs, 772 seções eleitorais e 127 locais de votação. O horário de votação é das 8h às 17h (horário de Brasília)

O que precisa para votar?

A Justiça Eleitoral esclarece que, na hora de votar, deve ser apresentado um documento oficial com foto.

São documentos aceitos para votar: Carteira de Identidade, Passaporte (mesmo vencido) ou outro documento de valor legal equivalente, inclusive carteiras de categorias profissionais reconhecidas por lei, como a carteirinha da OAB, o Certificado de Reservista, a Carteira de Trabalho (em formato físico) e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), mesmo fora da validade. Vale lembrar que o e-Título é válido para votar apenas para quem já tem cadastro biométrico na Justiça Eleitoral. V ale lembrar que as eleitoras e os eleitores devem fazer o download do e-Título até sábado (26), pois não será possível baixá-lo no domingo (27).

O Título de Eleitor físico, por não apresentar a foto da eleitora ou do eleitor, não é obrigatório nem necessário para a votação, mas pode ser levado para facilitar o processo, principalmente para a verificação do número da Seção Eleitoral.

Já a Certidão de Nascimento, a Certidão de Casamento e a Carteira de Trabalho Digital não são aceitas, de acordo com a Resolução TSE nº 23.736/2024.