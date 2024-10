Guia completo! Tudo o que você precisa saber para o segundo turno em Curitiba

Domingo, 27 de outubro, é dia de segundo turno em Curitiba. Com uma disputa acirrada para prefeitura, entre os candidatos Cristina Graeml (PMB) e Eduardo Pimentel (PSD), cada voto vai fazer a diferença. Veja aqui como foi último debate para a prefeitura de Curitiba.

Conforme dados do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE- PR), em Curitiba, o eleitorado é de 1.423.722 pessoas, organizado em dez Zonas Eleitorais, que, juntas, somam 4.022 Seções Eleitorais distribuídas em 417 locais de votação. O maior local de votação no segundo turno na capital paranaense é a Universidade Tuiuti (Campus Barigui), com 12.497 eleitoras e eleitores.

+ Leia mais Pesquisa prefeitura de Curitiba tem Pimentel liderando

Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo?

É uma nova eleição, e quem não votou no primeiro turno tem o direito de votar no segundo, desde que esteja em dia com a Justiça Eleitoral. O título eleitoral só é cancelado se a pessoa não comparecer às urnas por três eleições consecutivas. Então se só deixou de votar em um pleito, o eleitor está apto a votar neste domingo, no segundo turno.

No local de votação, os eleitores devem apresentar um documento oficial com foto. O e-Título é válido apenas para quem já realizou o cadastro biométrico. Os documentos podem até estar fora do prazo de validade, mas precisam ser legíveis.

+ Leia mais Jovens que fizeram 18 anos após o 1º turno precisam votar em 27 de outubro? Confira

Para votar, a eleitora ou o eleitor precisa estar em seu domicílio eleitoral, pois o voto em trânsito não é uma possibilidade nos pleitos municipais. Quem estiver fora da cidade onde vota no dia da eleição pode justificar a ausência pelo aplicativo e-Título ou em Fóruns Eleitorais. Durante a votação neste domingo, no Paraná, 12 municípios terão mesas receptoras de justificativas instaladas nos Fóruns Eleitorais de Maringá, Cascavel, São José dos Pinhais, Foz do Iguaçu, Colombo, Guarapuava, Araucária, Paranaguá, Toledo, Pinhais, Campo Largo e Fazenda Rio Grande.

Vale lembrar que a votação é obrigatória para quem tem entre 18 e 70 anos de idade. Para as pessoas analfabetas, jovens de 16 e 17 anos e maiores de 70 anos o voto é facultativo, e neste caso, não é necessário justificar a ausência às urnas, caso não exerça seu direito. Caso o jovem tenha completado 18 anos entre o primeiro e o segundo turno o voto é obrigatório, desde que já tenha o título eleitoral.

A eleição tem início às 8h e se estende até às 17h. No Paraná, além de Curitiba, a votação em segundo turno acontece também em Londrina e Ponta Grossa.

Locais de votação

Para descobrir o local de votação e a Seção Eleitoral, o eleitor pode acessar no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a seção Autoatendimento Eleitoral.

Descubra aqui o seu local de votação!

Clicar em “Título Eleitoral”, “Onde Votar”, inserir os dados solicitados (nome completo, CPF ou número do título de eleitor, data de nascimento e nome da mãe) e “Entrar”. A informação também pode ser consultada pelo e-Título.

Teste e entregas de urnas eletrônicas

Na manhã deste sábado (26) equipes da Justiça Eleitoral do Paraná finalizaram a entrega das urnas eletrônicas e fizeram vistorias nas Seções Eleitorais. Serão utilizadas 6.381 urnas eletrônicas no segundo turno das Eleições Municipais de 2024 nas três cidades paranaenses, das quais 402 são de contingência (reservas).

O TRE-PR ainda disponibiliza, de forma gratuita, o disque-eleitor pelo 0800 640 8400 para tirar dúvidas dos eleitores. Por meio do WhatsApp (41) 3330-8500, eleitores e mesários podem receber informações sobre os serviços eleitorais, entrar em contato com a Ouvidoria e denunciar notícias falsas.