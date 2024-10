Pesquisa prefeitura de Curitiba tem Pimentel liderando

O instituto IRG Pesquisas divulgou neste sábado (26) uma pesquisa que mostra o cenário eleitoral para a prefeitura de Curitiba (PR) na véspera do segundo turno das eleições municipais de 2024. Os dados foram divulgados pela RIC TV.

De acordo com o levantamento, no cenário estimulado, no qual os nomes dos candidatos são apresentados, o atual vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD) lidera a disputa com 57,14% dos votos válidos, contra 42,86% de Cristina Graeml (PMB).

No cenário espontâneo, quando os nomes não são mostrados, Pimentel segue na frente, com 47% das intenções de voto. Já Graeml soma 38%, segundo a pesquisa para a prefeitura de Curitiba.

IRG Pesquisas: cenário eleitoral para a prefeitura de Curitiba

Estimulada (votos válidos)

Eduardo Pimentel (PSD): 57,14%

Cristina Graeml (PMB): 42,86%

Estimulada (votos totais)

Eduardo Pimentel (PSD): 52%

Cristina Graeml (PMB): 39%

Nenhum/Branco/Nulo: 6%

Não sabe/Não respondeu: 3%

Espontânea

Eduardo Pimentel (PSD): 47%

Cristina Graeml (PMB): 38%

Nenhum/Branco/Nulo: 9%

Não sabe/Não respondeu: 6%

Metodologia da pesquisa

Novecentos entrevistados pela IRG Pesquisas entre os dias 24 e 25 de outubro de 2024. A pesquisa em Curitiba foi contratada pela RIC TV. Confiança: 95%. Margem de erro: 3,27 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-00012/2024.

Por que a Gazeta do Povo e a Tribuna publicam pesquisas eleitorais?

A Gazeta do Povo e a Tribuna do Paraná publicam há anos todas as pesquisas de intenção de voto realizadas pelos principais institutos de opinião pública do país. As pesquisas de intenção de voto fazem uma leitura de momento, com base em amostras representativas da população.

Métodos de entrevistas, composição e número da amostra e até mesmo a forma como uma pergunta é feita são fatores que podem influenciar no resultado. Por isso é importante ficar atento às informações de metodologias, encontradas no fim das matérias da Gazeta do Povo e Tribuna do Paraná sobre pesquisas eleitorais.