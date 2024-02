Uma empresa de ônibus que fica na Rua Maestro Carlos Frank, no bairro Boqueirão, em Curitiba, está preocupando os moradores que vivem ao redor, principalmente os habitantes de um condomínio na Rua Edmundo Gillung, que fica nos fundos da empresa.

O comércio é ativo, o problema está na garagem da empresa. Em um pedaço do terreno estão estacionados alguns ônibus fora de uso. E alguns desses veículos estão com janelas e portas quebradas, o que os vizinhos temem que se torne um ‘ambiente agradável’ para a proliferação do mosquito da dengue.

Moradora do condomínio há 16 anos, Luana Guedes conta que a empresa sempre deixa os ônibus inutilizados no pedaço que faz divisa com o muro do residencial. “A empresa é ativa, mas existem muitos ônibus abandonados. Há anos moro ali e a situação sempre foi a mesma. Tentamos conversar [com a empresa], mas nada foi resolvido”, diz Luana.

O medo de Luana sobre a existência de mosquitos na região ficou ainda pior quando ela foi diagnosticada com dengue na semana do Carnaval. “Tive muita dor no corpo e nas articulações. Febre de 38,9 graus, fadiga, dor atrás dos olhos e muita dor de cabeça. Não cheguei a ficar internada, mas fiquei uma semana sem trabalhar”, conta.

Além dela, a filha de 13 anos, que mora no mesmo local, também precisou ser testada e ficou em observação no hospital. Felizmente, o resultado da adolescente foi negativo.

Por conta da situação dos ônibus abandonados, a moradora acredita que possam ter mosquitos da dengue no espaço. “É muito mosquito que temos na região e não é de hoje que esse terreno está assim. Nas vistorias [da prefeitura] é orientado que o proprietário limpe o terreno, conforme legislação”, acrescenta Luana.

De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba (SMS), até o dia 15 de fevereiro foram confirmados 18 casos de dengue no Boqueirão, todos importados. Outros 130 casos estão em investigação.

Prefeitura confirma que fiscalizou empresa de ônibus

Procurada pela reportagem da Tribuna do Paraná, a SMS informou que após receber denúncias realizadas pela Central 156, equipes de saúde estiveram na empresa de ônibus na última segunda-feira (16).

“Durante a vistoria, não foi encontrada situação de água parada. O proprietário, porém, está sendo intimado a tomar providências em relação a depósitos no seu terreno, que são potenciais locais de acúmulo de água”, revelou a secretaria por meio de nota.

Além disso, a SMS explicou que Mutirões do Curitiba sem Mosquito estão sendo realizados em toda a cidade, conforme os bairros que possuem mais concentração de casos positivos de dengue.

“Em 2024, só nos primeiros seis mutirões do ano, mais de 126 toneladas de entulho foram recolhidas. No momento, a ação está sendo realizada no Bairro Novo. Recentemente, foi atendido o Tatuquara e o Cajuru”, finalizou a secretária.

E aí, empresa?

A reportagem tentou contato com a empresa Montana para ter uma posição sobre os veículos quebrados e abandonados, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

