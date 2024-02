Ratos, baratas e dengue! Terreno vira lixão e incomoda vizinhos em Curitiba

Moradores do bairro Pilarzinho, em Curitiba, estão enfrentando diversas preocupações por conta de um terreno abandonado, localizado ao lado do bosque Primavera e que se tornou um depósito de lixo na região. Para piorar a situação, no local também tem um córrego, que está acumulando lixo e água parada. Ou seja, um espaço atraente para a proliferação do mosquito da dengue.

O terreno, que concentra entulhos dos mais diversos tipos, é aberto e fica no final da Rua Professor Ignácio Alves de Souza Filho, na esquina com a Rua Jornalista José Ernesto Erickssen Pereira. Inclusive, moradores indicam que o espaço também pertence ao município, mas a prefeitura alega que o trecho é particular.

LEIA TAMBÉM:

>> Passeio em cachoeira termina com resgate noturno no Litoral do Paraná

>> BR-277, BR-376 e mais rodovias do Paraná: Nova concessionaria de pedágio começa a operar no dia 28

Vizinho do ‘lixão’, Gerson Castellano conta que desde 1996 pede para que a prefeitura de Curitiba tome providências para manter a área limpa. Ao longo dos 28 anos, o morador já abriu mais de 15 protocolos na Central de Atendimento 156 e já foi pessoalmente até a Rua da Cidadania da região.

“Desde 1996, quando construí minha casa, solicito à prefeitura insistentemente um cuidado adequado com a área. Limpeza, roçada e até fechamento do local para evitar o que existe hoje. São toneladas de lixo que ali são despejados, lixo residencial e entulho de obras”, diz Castellano.

Entretanto, mesmo com tantos pedidos, ele afirma que nunca viu um resultado efetivo acontecer no bosque. “Nunca limparam de verdade lá. O lixo tem mais de 20 anos que se acumula”, desabafa.

Córrego que acumula lixo e água parada preocupa moradores do Pilarzinho

O problema se torna ainda mais grave com o aumento de casos de dengue em Curitiba. De acordo com o relato de Castellano, como o córrego está obstruído por entulhos, a água está parada há meses.

“Fora ratos, baratas e pessoas que usam o local para os mais diversos fins. Tenho que dedetizar [a casa] com grande frequência [por conta das baratas e ratos]. E agora o que nos preocupa mais é a questão da dengue”, completa.

Dengue cresce em Curitiba

Conforme o último boletim epidemiológico da dengue da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), entre 1º de janeiro e 15 de fevereiro deste ano foram registrados 311 casos importados de dengue em Curitiba e 38 casos autóctones, ou seja, quando a contaminação acontece na cidade.

Com o total de 349 casos confirmados nos primeiros 45 dias de 2024, Curitiba já alcançou mais da metade de todos os casos de dengue registrados no ano passado.

Preocupados com esses números, os vizinhos do ‘lixão’ esperam por uma solução o mais rápido possível.

Prefeitura diz que terreno sujo não faz parte do bosque Primavera

Procurada pela reportagem da Tribuna do Paraná, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) negou que o terreno usado para despejo de lixo seja do município.

De acordo com a nota, a SMMA faz a limpeza do bosque Primavera semanalmente. “Os serviços de roçada são feitos a cada 25 dias. A área onde foi constatado que existem entulhos na via é um terreno particular e o caso será encaminhado para fiscalização”, alega a prefeitura.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas?

Constrangedor! “Quase me bateu na cara”, denuncia cobrador ameaçado por passageira em Curitiba Doce de verão Conheça seis receitas fáceis de geladinho gourmet para vender Investimentos! Mega fábrica da Electrolux começa a ser construída na região de Curitiba



RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!

Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.



Participe dos grupos da Tribuna





SUGESTÕES

Título: Com entulhos e água parada, terreno vira lixão e preocupa moradores de bairro nobre de Curitiba

Risco de dengue! Terreno abandonado em Curitiba acumula água parada e deixa moradores aflitos

Terreno que virou ‘lixão’ no Pilarzinho é alvo de denúncias há quase 30 anos