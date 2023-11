Vinho e turismo: 11 vinícolas para visitar na região de Curitiba

Você sabia que é possível conhecer vinícolas em Curitiba e Região Metropolitana (RMC)? Nos arredores da capital paranaense há diversos locais diferentes para visitar e praticar o enoturismo.

Além de receberem visitantes, algumas vinícolas reúnem restaurantes, pousadas, atrações culturais, possibilitando passeios rurais e turísticos a poucos quilômetros de Curitiba. Em São José dos Pinhais, por exemplo, está o famoso Caminho do Vinho, localizado a apenas 16 quilômetros da capital.

Em Curitiba, a população pode encontrar diversas vinícolas no bairro Santa Felicidade. Já na Região Metropolitana há muita variedade, principalmente nos municípios de Campo Largo e Colombo, onde também acontece anualmente a Festa da Uva.

Confira onze vinícolas para visitar na Grande Curitiba. Há algumas opções para quem ainda está buscando uma atividade para fazer durante o feriado desta quarta-feira (15), Proclamação da República.

Vinhos Durigan – Curitiba

Av. Manoel Ribas, 6.169 – Santa Felicidade, Curitiba

Contato: (41) 3272-0101

Vinhos Santa Felicidade – Curitiba

Av. Ver. Toaldo Túlio, 285 – Santa Felicidade, Curitiba

Contato: (41) 3372-1214

Unus Mundus – Balsa Nova

Estrada da Faxina, s/n. 3 km da vila de São Luiz do Purunã – Balsa Nova

Contato: (41) 99694-4490

Cooperante – Campo Do Tenente

R. Andre Valenga, 338-440, Campo do Tenente

Contato: (41) 3628-1308

Legado – Campo Largo

PR-510 Rod. Eng. Raul Azevedo de Macedo, 5.800 – Fazendinha, Campo Largo

Contato: (41) 99199-9744

Zanlorenzi – Campo Largo

R. Mal. Floriano Peixoto, 255 – Lot. Ouro Verde I, Campo Largo

Contato: (41) 3032-2100

Franco Italiano – Colombo

R. Rodolfo Camargo, 26 – Roça Grande, Colombo

Contato: (41) 99807-0920

Colinas de Pedra – Piraquara

R. Antônio Brudeck, 100 – Roça Nova, Piraquara

Contato: (41) 99667-5000

Fardo – Quatro Barras

BR-116, km 69 – 550, Quatro Barras

Contato: (41) 3672-1693

Casa Zator – Rio Negro

Estrada Lageado das Mortes, Rio Negro

Contato: (47) 99619-2225

Araucária – São José Dos Pinhais

R. Aparecida Góes de Paula, 1300 – Colônia Murici, São José dos Pinhais

Contato: (41) 3254-5259 e (41) 99640-0606

