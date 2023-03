Vereador preso por dirigir bêbado em Curitiba se manifesta na Câmara

O vereador flagrado e preso por embriaguez ao volante em Curitiba, André Luiz de Paulo (Republicanos), pediu desculpas publicamente durante a sessão na Câmara de Pinhais, na região metropolitana, onde foi eleito para ocupar o cargo. Ele falou sobre o caso em plenário na terça-feira (28). Ele foi pego no Centro da capital e se recusou a fazer o bafômetro. Na delegacia, o parlamentar quebrou luminárias da cela onde estava.

“Subo nessa tribuna no dia de hoje para lamentar os fatos pelos quais acabei me envolvendo no fim de semana. Só tenho uma coisa a fazer: pedir desculpas publicamente. Por se tratar de um assunto pessoal, seguido por orientações dos meus advogados, não entrarei em detalhes do ocorrido”, afirmou o parlamentar.

Ele foi abordado na noite da última sexta-feira (24), pela Polícia Militar. Ao ser questionado se havia bebido, o vereador começou a filmar os agentes e ameaçar que conversaria com superiores e um deputado.

Ele foi solto no dia seguinte à prisão após pagar uma fiança de R$ 5600,00.

A Câmara Municipal de Pinhais informou que repudia o ato de infração de trânsito e desacato a outras autoridades e servidores públicos. A Câmara diz que vai aguardar as investigações do caso pelas autoridades competentes, antes de se manifestar sobre qualquer ação que possa tomar a respeito das atitudes do vereador.

