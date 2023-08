O Shopping Crystal, localizado no bairro Batel, em Curitiba, está em fase de crescimento e até o fim de 2023 pretende chegar a 20 novas operações. Até agora, no ano, 17 lojas foram abertas.

Entre as marcas que agora fazem parte do mix de lojas estão nomes de peso. Veja a seguir:

Raphaella Booz

Lugano – Chocolateria e Cafeteria

Lavanderia Omo

Cacau Show

Perfecta Estética e a Ótica Chilli Beans

Além disso, houve a inauguração da Dcor&Gift, com um espaçoso ambiente de 1,3 mil metros quadrados.

Os números positivos do setor também impulsionam as expectativas. De acordo com a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), as vendas nos shoppings tiveram um crescimento de 13,5% no último trimestre de 2022, em relação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, o número de frequentadores aumentou em 17,4% em relação a 2021.

A superintendente do Shopping Crystal, Daniela Tambosi, ressalta que esse crescimento é o resultado do esforço contínuo em oferecer opções variadas e produtos de alta qualidade aos consumidores. Ao atrair marcas de prestígio, o shopping fortalece sua posição como o destino preferido para compras e lazer na região.

“Em 2022 tivemos uma excelente retomada do comércio e o reflexo disso está nas inaugurações que o shopping recebeu. Além destas novidades, neste ano, estamos passando por reestruturações e revitalizações internas e externas, assim como, novas lojas, âncoras com marcas de renome, que trarão mais movimento para o Crystal. As obras e reformas estão a todo vapor. Nosso principal objetivo é ampliar a possibilidade de lazer, entretenimento, compras e serviços”, afirma Tambosi.

