Tradicionais feiras de praça em Curitiba voltam nesta sexta-feira

A Praça da Ucrânia, um dos pontos queridinhos de Curitiba, volta a receber a Feira Noturna Champagnat e a Feira Orgânica da Praça da Ucrânia nesta sexta-feira (22). Desde fevereiro, as feiras estavam funcionando temporariamente em outros endereços por conta da obra de reforma da praça. Para o retorno, os visitantes poderão conferir algumas melhorias.

As intervenções na Praça da Ucrânia foram concluídas em 19 de outubro e fazem parte de um projeto de revitalização iniciado em 2017. Na reforma foi instalado um novo piso com desenhos inspirados na cultura ucraniana, reforçando a identidade cultural da praça. Também foi restaurada a estátua de Tarás Shevtchénko, poeta símbolo da Ucrânia.

Fotos! Veja como ficou a Praça da Ucrânia após a reforma

Com investimento de R$ 6,24 milhões, os trabalhos envolveram área superior a 6 mil metros quadrados, incluindo o entorno da praça. Entre as melhorias realizadas estão a readequação das áreas de circulação e permanência, pavimentação reforçada para tráfego de reboques, novos acessos e pontos de energia renovados.

O secretário de Segurança Alimentar e Nutricional, Luiz Gusi, destacou a importância das feiras no local. “A volta das feiras à Praça da Ucrânia reforça a conexão da comunidade com um espaço tão emblemático e culturalmente significativo agora em um ambiente renovado, com infraestrutura moderna e adequado para oferecer produtos de qualidade. As feiras desempenham um papel fundamental na segurança alimentar da nossa cidade, promovendo a valorização dos produtores locais e o acesso a alimentos frescos e saudáveis”, salientou Gusi.

Feira Noturna Champagnat reúne mais de 30 bancas e variedades da culinária

A Feira Noturna Champagnat reúne 37 bancas com variedade de opções gastronômicas, oferecendo pratos típicos de diferentes culturas, como belga, alemã, japonesa, mexicana e outras. Também há especialidades locais, como pastel, batata suíça, hambúrgueres, doces e salgados. Além de pratos prontos, também é possível encontrar pães, bolos, frutas e verduras.

Com funcionamento às sextas-feiras, das 17h às 22h, a feira é um ponto de encontro para cerca de 3 mil pessoas semanalmente.

Feira Orgânica da Praça da Ucrânia acontece aos sábados

Já a Feira Orgânica da Praça da Ucrânia se destaca pela oferta de alimentos frescos e saudáveis. Com 11 bancas, a feira prioriza produtos com certificação orgânica, como frutas, verduras, cereais, grãos e itens de mercearia. Também é possível degustar pastel preparado na hora.

Funcionando aos sábados, das 7h às 12h, a feira atrai, em média, 300 pessoas por edição, sendo uma alternativa para quem busca produtos de qualidade diretamente dos produtores locais.

Serviço

Feira Noturna Champagnat:

Horário: sextas-feiras, das 17h às 22h.

Produtos variados, incluindo comidas típicas internacionais, pães, bolos, frutas e verduras.

Feira Orgânica da Praça da Ucrânia:

Horário: sábados, das 7h às 12h.

Produtos orgânicos certificados, como frutas, verduras, cereais e grãos.

Local: ambas acontecem na Praça da Ucrânia, localizada na Rua Padre Anchieta, entre a Rua Desembargador Motta e a Alameda Presidente Taunay.