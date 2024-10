Nova Praça da Ucrânia é inaugurada em Curitiba após reforma! Veja como ficou

A Praça da Ucrânia, no bairro Bigorrilho, em Curitiba, voltou a ser espaço da população. Depois de alguns meses de obra, a reinauguração ocorreu no sábado (19) com novidades para crianças e homenagens ao povo do país que dá nome ao local.

A Praça da Ucrânia conta agora com símbolos da cultura ucraniana, como um novo piso que remete aos bordados do país do leste europeu. A praça teve reforço na sinalização tátil, rampas e travessias elevadas, melhoria na iluminação e instalação de pontos de energia, que irão facilitar a realização tradicional feira noturna das sextas-feiras.

O novo projeto ocupa uma área de 6.097,58 m2 e conta com 27 árvores preservadas, além do plantio de 19 novas mudas e oito no passeio da Av. Cândido Hartmann. São espécies como Jacarandá Mimoso e Ipê Branco. Foram incluídos ainda 47 bancos e 27 floreiras, e uma estátua de Tarás Shevtchénko, maior poeta ucraniano.

Calçadas da Praça da Ucrânia ganharam desenhos tradicionais. Foto: Reprodução/Facebook/Rafael Greca

Outra grande atração é o parquinho das crianças completamente renovado. Além disso, a colocação dos paraciclos, facilitando a parada de ciclistas. O investimento foi de R$ 6.242.066, em recursos do município.

O prefeito Rafael Greca acompanhou a entrega da obra e valorizou o povo ucraniano, em postagem feita nas redes sociais. “Meu coração de prefeito se encheu de alegria em reinaugurar a histórica Praça da Ucrânia na manhã deste sábado. Um espaço que se tornou símbolo da presença e da contribuição dos ucranianos para a nossa cidade, agora, totalmente revitalizado. Todo o trabalho feito reafirma nosso compromisso com a memória e com o futuro, preservando a história, mas modernizando para atender as necessidades da população”, relatou Greca, em seu perfil.

Poeta ucraniano Tarás Chevtchenko. Foto: Reprodução/Facebook/Rafael Greca

Reclamação de leitores

No ano passado, um desabafo sobre as condições da Praça da Ucrânia foi feito para a Tribuna do Paraná, por um morador da região. “A Praça da Ucrânia está precisando de ajuda. Ela está abandonada. Acho que falta apelo para a prefeitura olhar por nós moradores da região do Bigorrilho”, relatou, em 2023, João Cândido Hartmann, aposentado que tem o nome da mesma rua em que reside, via que também é o endereço da praça que foi inaugurada em 1967, em homenagem ao povo ucraniano.

Na época, era fácil perceber ao caminhar pela praça, que pedras de petit-pavê estavam faltando e deixando buracos pelo local. Próximo à uma pequena escadaria, também havia rachaduras que deixavam o piso irregular. Três dias depois da reportagem, a prefeitura anunciou um plano de revitalização do espaço.