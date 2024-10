Praça de Curitiba terá nome de Lolô Cornelsen, arquiteto e campeão pelo Athletico

Uma praça da região central de Curitiba deve ganhar o nome de Lolô Cornelsen, em homenagem póstuma ao engenheiro civil, arquiteto, urbanista e futebolista curitibano.

O projeto, que estava pronto para votação em segundo turno teve sua aprovação ratificada pelos vereadores e vereadoras de Curitiba, na ordem do dia desta quarta-feira (9). A proposta de lei recebeu 25 votos “sim” e está pronta para sanção do prefeito Rafael Greca.

Ayrton João Cornelsen, o Lolô Cornelsen, jogou no Athletico Paranaense em 1945, quando o time profissional foi campeão estadual. Engenheiro, foi um dos nomes da arquitetura moderna paranaense, com obras no Brasil e no exterior, incluindo autódromos, estádios de futebol e grandes obras viárias, tendo trabalhado nos projetos da Rodovia do Café e do ferryboat de Guaratuba. Lolô morreu em Curitiba em 2020, aos 97 anos de idade.

Praça próxima à antiga residência de Lolô

O nome de Lolô Cornelsen irá denominar uma praça localizada no cruzamento da rua Professor Fernando Moreira com a Alameda Augusto Stellfeld, na região central da cidade (008.00012.2023). O endereço fica próximo à antiga residência do homenageado.

Uma escultura em homenagem a Lolô Cornelsen também será colocada no local. Na terça-feira (8), na votação em primeiro turno na Câmara Municipal de Curitiba, o autor da iniciativa, Angelo Vanhoni (PT), explicou que a obra não terá custos para o município.

