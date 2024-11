Piscinas em Curitiba para nadar de graça! Veja todas as atrações deste fim de semana

Curitiba terá um fim de semana repleto de atividades de esporte e lazer gratuitas. As famílias que moram na cidade vão poder aproveitar os dias de folga nas piscinas, nos centros de esporte e lazer e nas áreas verdes.

As ações da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) são oferecidas com o Viva o Sábado, Lazer no Parque, Festival de Dança, a Copa Curitiba de Skate e as competições dos participantes do programa Escola + Esportes = 10. Veja abaixo como participar!

Piscinas aquecida no ‘Viva o Sábado’

Foto: Daniel Castellano / SMCS

Os curitibanos podem se inscrever para brincar nas piscinas aquecidas ou nas atividades físicas disponíveis em unidades da Prefeitura.

As piscinas estarão abertas, das 13h30 às 17h30, no Centro da Juventude Audi União, nos Clubes da Gente Bairro Novo, Boa Vista, Tatuquara, CIC e Santa Felicidade, no Centro de Esporte e Lazer Dirceu Graeser e no Centro da Juventude Eucaliptos.

Já nos Centros de Esporte e Lazer (CEL) Zumbi dos Palmares e Avelino Vieira, Parque Olímpico do Cajuru e CEL Vereador João Derosso, as atividades são ao ar livre. Estes espaços não têm piscinas. Garanta AQUI uma vaga para o VIVA O SÁBADO.

Lazer no Parque

No domingo (24), a diversão acontece das 14h às 17h30 nos parques Barigui, Atuba, Lago Azul, Náutico, Pinhal do Santana e também no Parque dos Tropeiros.

No Parque Barigui, as atividades acontecem ao lado do Salão de Atos. No Parque Náutico, o Lazer no Parque vai se concentrar ao lado da Academia ao Ar Livre. No Parque Atuba, no espaço ao lado da Guarda Municipal. No Parque Lago Azul, no campo de futebol. Já no Parque dos Tropeiros ficarão próximo ao palco e no Parque Pinhal do Santana perto da quadra poliesportiva.

Foto: Divulgação

Entre as opções para diversão das famílias haverá cama elástica, jogos de tabuleiro gigante (dama, trilha e jogo da velha), mesas de pingue-pongue, pinturinha no papel kraft, circuito infantil de habilidades em bicicletas, entre outras atividades.

O Lazer no Parque também disponibiliza no Parque Náutico e no Parque Atuba o empréstimo de bicicletas tandem (dois lugares). Para quem desejar, é possível agendar horário para bicicletas tandem com guia para pessoas com deficiência visual pelo número (41) 3221-2262. No Parque Náutico é disponibilizada a handbike.

Festival de Dança de Curitiba

Foto: @m.c.alexandre/via SMCS

Com 150 apresentações de grupos profissionais e amadores, o Festival será realizado no domingo (24) no Grande Auditório do Canal da Música (Rua Júlio Perneta, 695, Mercês).

A entrada para assistir às apresentações será gratuita, porém a organização do evento aceita doações de brinquedos novos para a campanha de Natal da Fundação de Ação Social (FAS), promovida entre os beneficiários da Lei de Incentivo ao Esporte.

O Festival de Dança Curitiba terá cinco etapas de Mostras de Dança, de caráter não competitivo. Além disso, acontecem 15 coreografias da Pessoa Idosa, sendo 3 grupos convidados e 12 de alunos da Smelj.

Apresentações

24/11 – Domingo

9h às 12h – Mostra Pessoa Idosa

14h às 15h30 – Mostra Infantil

16h às 17h30 – Mostra Juvenil

18h às 19h30 – Mostra Adulto

20h às 21h30 – Mostra Adulto

Copa Curitiba de Skate

Foto: Hully Paiva/SMCS

Também no domingo a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) promove a 4ª etapa da Copa Curitiba de Skate. A competição será disputada na pista de Skate da Praça Saturno (Rua Capitão Domingos Castellano, 150 – Santo Inácio), das 9h às 17h.

Poderão participar da Copa Curitiba de Skate crianças, jovens e adolescentes, de 6 a 17 anos, e as categorias serão divididas em Infantil Masculino e Feminino (6 a 9 anos), Mirim Masculino e Feminino (10 a 13 anos) e iniciante (14 anos ou mais). As vagas serão limitadas a 20 por categoria. Clique aqui para mais informações.

Atividades nas regionais

Sábado (23/11)

Regional Matriz

No sábado, das 9h às 13h, haverá o Lazer na Rua XV, com atividades lúdicas que promovem a interação entre todas as idades. As ações estarão concentradas no trecho entre a Praça Osório e a Alameda Dr. Muricy.

Das 13h às 17h, o Centro de Esporte e Lazer Dirceu Graeser, na Praça Oswaldo Cruz, vai receber mais uma edição do Festival Regional e Circuito de Ginástica Artística de 2024. Organizado pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), o evento tem como objetivo valorizar e difundir a prática da ginástica artística dentro do programa de iniciação esportiva Escola + Esporte = 10 (E+E=10), além da descoberta de talentos.

Regional CIC

Também no sábado (23/11), a partir das 8h, no Clube da Gente da CIC, acontece o Festival E+E=10 de Natação Nadando com Daniel Dias. O festival busca difundir a modalidade entre os curitibinhas.

O programa Nadando com Daniel Dias foi criado para atender pessoas que apresentam deficiência de forma permanente. A ideia é usar a natação como instrumento para aprimorar os aspectos físicos, psicológicos, sociais e culturais. Com isso, auxiliar no desenvolvimento geral dos alunos.

Já o Centro de Iniciação ao Esporte CIC vai receber os jogos do E+E=10 de vôlei feminino sub 17. A competição começa as 8h e vai até 17h.

Regional Cajuru

Das 8h às 10h e das 14h às 16h, no Parque Olímpico do Cajuru, acontecem as aulas de BMX do Programa E+E=10, para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos matriculados no portal curitibaemmovimento.curitiba.pr.gov.br. Há empréstimo de bicicletas, capacetes e luvas para as aulas.

Das 13h às 14h, o horário é voltado para a experimentação da pista para pessoas sem experiência no esporte. É permitida a prática com bicicleta e equipamentos próprios, desde que sejam aprovados pelo professor antes. O professor instruirá a parte da pista em que a prática será permitida. Não há empréstimo de bicicletas e materiais neste horário. Não necessita matrícula prévia.

Das 10h às 12h e das 16h às 18h, a pista de BMX do Parque Olímpico do Cajuru é liberada para treinamentos de pilotos com experiência na modalidade, com supervisão de um professor da Smelj. É obrigatório o uso de capacete fechado, calça, camiseta de manga longa, calçados e luvas fechados. Cada pessoa deve levar sua garrafa de água.

Também na Regional Cajuru, acontece o Festival de Natação que será no Centro da Juventude Audi/União. Na oportunidade será realizada uma disputa de natação entre o Centros da Juventude Audi União e Centro da Juventude Eucaliptos, para preparar os alunos para as competições. As disputas começam às 7h.

No Uberaba, em frente ao CMEI Caramuru (Rua Guiroku Gastão Ayabe, 248), das 14h às 17h30, acontece mais uma edição do Lazer no Bairro. Por lá vão acontecer atividades recreativas e de lazer com a participação da comunidade. Haverá empréstimo de materiais esportivos, oferta de atividades recreativas como jogos gigantes, perna de pau, entre outros.

Regional Boqueirão

O CEL Vereador João Derosso (Rua Ana Lopos Canet, 4, Xaxim) e o Centro da Juventude Eucaliptos (Rua Pastor Antônio Polito, 2.200, Alto Boqueirão) estarão abertos para a comunidade, com empréstimo de materiais esportivos, quadra poliesportiva, oferta de atividades recreativas, como jogos gigantes, perna de pau, mesa de pingue-pongue, tênis de campo e voleibol. As atividades começam às 8h e vão até 17h.

Na Rua da Cidadania do Boqueirão, das 8h às 12h, acontecem os jogos destinados a alunos regulares da categoria sub 17 na modalidade voleibol masculino.

Domingo (24/11)

Regional Matriz

Nas Arcadas do São Francisco tem o Lazer nas Arcadas, ao lado da Feira do Largo da Ordem, das 9h às 13h, para todas as idades, com orientação dos profissionais da Smelj.

Regional Cajuru

Das 8h às 13h, a pista de BMX do Parque Olímpico do Cajuru é liberada para treinamentos de pilotos com experiência na modalidade, com supervisão de um professor da Smelj. É obrigatório o uso de capacete fechado, calça, camiseta manga longa, calçados e luvas fechados. Cada pessoa deve levar sua garrafa de água.

Regional CIC

O Clube da Gente CIC recebe o Festival E+E=10 de Aquatlon. A partir das 8h, meninos e meninas das escolas municipais competem na modalidade que é um combinado que inclui natação e corrida.

Todas as competições são abertas ao público e a entrada é gratuita em todos os locais.

Quer apenas ficar na torcida? Veja onde ir

Festival Maestro da Bola – Boa Vista – 23/11 – Das 9h às 12h

Local: Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira (Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri)

Entrada franca

Seletiva de Esgrima Histórica – Portão – 23/11 – Das 13h às 17h

Local: CEL Afonso Botelho (Rua Engenheiros Rebouças, 3.020 – Água Verde)

Entrada Franca

Festival Leões do Vôlei – Cajuru – 23/11– Das 8h às 18h

Local: CIE Cajuru (Rivadavia Fonseca de Macedo, 510 – Cajuru)

Entrada Franca

Jogos da Secretaria da Saúde – CIC – 23/11 – Das 8h às 13h

Local: CIE CIC (R. Sebastião Ribeiro Batista, 165 – Cajuru)

Entrada Franca