Praça de Curitiba com apelido curioso vai ganhar nome oficial. Você concorda?

Popularmente conhecida como Praça do Zorro, no bairro Seminário, em Curitiba, o espaço público vai ganhar um nome oficial. Jardim Centenário, deve ser a denominação do local que fica situado entre as ruas Jaime Veiga e Jesuíno Lopes.

O projeto de lei de autoria da vereadora Indiara Barbosa (Novo) para oficializar o nome do logradouro público foi aprovado pela Câmara Municipal de Curitiba em primeiro turno, na sessão desta terça-feira (19). A proposta retornará a ser discutido na próxima segunda (25), para a confirmação pelo plenário.

Novo nome é uma homenagem aos antigos do bairro

De acordo com a vereadora, a demanda partiu da comunidade. O nome escolhido é uma forma de homenagem aos moradores pioneiros do Jardim Centenário, conjunto habitacional que se instalou na região em 1953.

O nome oficial vai auxiliar no acesso da população a serviços públicos de manutenção, limpeza e iluminação, além da implantação de ações como o “Adote uma praça”.