Bazar em Curitiba tem materiais de construção e decoração até 70% mais baratos

Pensando em construir, reformar ou decorar a casa? Um bazar beneficente promovido pelo Caçamba do Bem vai comercializar peças de construção e decoração com preços de até 70% abaixo do valor do mercado. O evento será nesta sexta-feira (22) e no sábado (23), no bairro Mercês, em Curitiba,

Segundo a organização do bazar, serão vendidos itens como cubas, pias, pisos, móveis planejados e soltos, portas e objetos de decoração. Cadeiras que custam em média R$ 915 serão vendidas por R$ 457,50; pia com pedra de R$ 1,9 mil por R$ 650; vaso sanitário de R$ 500 sairá por R$ 200 e cuba de R$ 600 por R$ 350.

E a cada cada peça vendida, um produto será doado para instituições sociais da região. O bazar ocorrerá das 9h às 16h, na Avenida Manoel Ribas, 2658, com entrada gratuita.

Serviço

Bazar Caçamba do Bem

Data: sexta-feira (22) e no sábado (23)

Horário: das 9h às 16h

Local: Avenida Manoel Ribas, 2658, Mercês, Curitiba.

Entrada: gratuita