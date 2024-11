Bazar beneficente em Curitiba tem itens de Natal, decoração e para casa

Um bazar beneficente em Curitiba tem artigos para casa, de decoração, Natal, jogos de toalhas e mais materiais à venda. O evento é realizado na sede do Grupo Espírita Anna Franco, no Centro de Curitiba, até o próximo sábado (23), das 10h às 17h.

Todo o dinheiro arrecadado com as vendas do bazar será usado para a compra de tecidos, linhas, agulhas e na manutenção das máquinas de costura, para a confecção de roupas para bebês recém-nascidos das catadoras de materiais recicláveis das associações do Ecocidadão.

Os enxovais são feitos pelas voluntárias do Grupo Espírita Anna Franco. Somente neste ano, 70 mães do Ecocidadão já receberam as roupas de bebê feitas pelas costureiras e bordadeiras voluntárias do grupo.

Foto: Ricardo Marajó/SMCS Foto: Ricardo Marajó/SMCS Foto: Ricardo Marajó/SMCS

Projeto Recém-Nascido

O enxoval do projeto Recém-Nascido, do Grupo Espírita Anna Franco, é formado por cueiro, cobertor, travesseiro, toalha de banho, touca, tip top, sapatinhos, casaquinhos,panos de boca, conjuntos de camisetas e jardineiras. Tudo embalado com muito carinho e amor pelas voluntárias. O valor do enxoval gira em torno de R$ 400, se as mães fossem comprar.

Edilmari Guimarães Pereira é costureira, borda e é diretora do projeto Recém-Nascido que faz os enxovais para os bebês de mães carentes. “Sinto um prazer e uma satisfação enorme saber que os bebês vão vestir essas roupinhas e se esquentar. É um trabalho gratificante”, disse Edilmari.

Voluntárias do Grupo Espírita Anna Franco fazem enxovais para bebês. Foto: Ricardo Marajó/SMCS

A presidente do Grupo Espírita Anna Franco, Maria Ziloa Scheinkmann, explicou que todas as mães carentes para receber os enxovais precisam ter feito o pré-natal no programa Mãe Curitibana ou no SUS (Sistema Único de Saúde). “Temos um cadastro e as mães carentes vêm pegar aqui os enxovais. A Jane leva os enxovais para as mães do Ecocidadão”, disse Maria.

Ajuda bem-vinda

Entre os bebês que já usaram os enxovais estão o Lorenzo e o Enzo, gêmeos de 3 meses, filhos da catadora de materiais recicláveis Semiramis Fernandes de Lima da Cruz, da Associação Terra Santa, do Tatuquara. “Recebi edredom, toalha de banho, toalhinha de boca, sapatinho e roupinha de crochê. São produtos caros que eu não tinha condições de comprar. Usei e passei para minha amiga. Recebi ajuda e também ajudei outra pessoa”, disse Semiramis.

O filho da catadora Franciele Cristina de Freitas, da associação Acat Graciosa do Boqueirão, Henri Thiago de 2 meses, está usando o enxoval feito pelas voluntárias do Grupo Espírita Anna Franco. “Meu filho nasceu prematuro e saiu do hospital faz um mês. Recebi o enxoval na semana passada, fiquei bem feliz com as roupas, eu estava precisando. Achei tudo bem bonito e meu filho ficou bem quentinho”, disse Franciele.

A assistente social Janecy A. Chaves, que trabalha no programa Ecocidadão, destaca a relevância da parceria da Prefeitura com o grupo espírita. “Para as mães do Ecocidadão é muito importante receber esses enxovais. Algumas que não têm nada e essas doações ajudam muito”, disse Janecy.

Ecocidadão

As associações de catadores de material reciclável do Ecocidadão recebem, fazem a triagem e comercializam resíduos da coleta seletiva da cidade. O programa, coordenado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, visa melhorar a qualidade de vida dos catadores e fortalecer a rede de coleta e separação de materiais também reutilizáveis.

Cada associação participante tem remuneração conforme a quantidade de material recebido, valor que é utilizado para cobrir as despesas. O lucro vem da venda dos materiais separados nos barracões instalados com a finalidade de atender esta etapa da cadeia dos resíduos recicláveis.

Serviço

Bazar beneficente Grupo Espírita Anna Franco

Data: 18 a 23 de novembro, de segunda a sábado

Horário: 14h às 17h

Endereço: Rua Desembargador Ermelino de Leão, 315 – Centro