Usuários do transporte coletivo que moram, trabalham ou costumam visitar Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, em breve poderão utilizar o novo terminal de ônibus da cidade. De acordo com o governo estadual, o local está com 90% das obras executadas e deve ser inaugurado em agosto.

O novo terminal promete trazer mais conforto, agilidade e segurança para os passageiros. Com uma área construída de 2.467 metros quadrados, sendo 2.305 metros quadrados cobertos, a estrutura será quase quatro vezes maior do que a do terminal atual, que possui 607 metros quadrados.

O terminal também vai contar com espaço para lojas, cafés, banheiros e salas administrativas na parte interna. E área de recreação, bicicletário, duas quadras poliesportivas e playground. O investimento, por meio da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep) é de R$ 13,3 milhões e deve beneficiar cerca de 43 mil pessoas diariamente.

Etapa final das obras

A obra está na etapa final, que inclui pintura, conclusão das instalações elétricas, serviços de paisagismo, instalação de dispositivos de prevenção e combate a incêndio, comunicação visual e conclusão das instalações do reservatório de abastecimento de água.

O diretor-presidente da Amep, Gilson Santos, ressaltou a importância da obra para a região. “Estamos construindo uma estrutura moderna e eficiente que beneficiará diretamente os moradores de Piraquara e região. Teremos um terminal de ônibus muito mais amplo e adequado às necessidades atuais. Além disso, ele será um ponto de conexão fundamental para os usuários que precisam se deslocar para Curitiba e outros municípios próximos”, disse.

Mais um terminal na RMC

Além de Piraquara, mais um terminal de ônibus está sendo construído pelo governo estadual na Região Metropolitana de Curitiba, em São José dos Pinhais. A obra está em andamento atualmente, com a fase de fundação já concluída.

A nova estrutura substituirá o Terminal Afonso Pena, ocupando uma área três vezes maior e contando com melhorias de segurança e conforto, além de 26 plataformas para redistribuição das linhas. O investimento total é de R$ 21.318.612,53, atendendo mais de 25 mil usuários/dia. A previsão é que a obra seja concluída em junho de 2024.

