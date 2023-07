O fim de semana que está batendo na porta promete ser de frio para Curitiba. E será que pode pintar um ciclone por aqui como está previsto para o Rio Grande do Sul? A princípio não, mas ventos acima de 50 km/h estão previstos para o sábado (08), segundo o Simepar. Vamos conferir o que diz a previsão do tempo para Curitiba e região sobre a aproximação deste ciclone no sul do Brasil.

Para Curitiba e região, de acordo com o monitoramento paranaense, a mínima já pinta na sexta-feira (07) com 11° graus pela manhã. No sábado, dia com muitas nuvens e vento. Quanto a chuva, ela só deve aparecer no começo da próxima semana. A segunda-feira (10) a possibilidade existe, mas nada acentuada.

Ciclone vai afetar o Paraná?

Questionamos o Simepar sobre esta possibilidade do novo ciclone afetar o Paraná. “Não existe a previsão, o que pode ocorrer é uma pequena parte dele tocar ali no litoral, mas não em peso”, explicou o meteorologista Wilian da Silva, do Simepar.

Rio Grande do Sul em Alerta

Os próximos dias prometem ser de alto risco de tempo severo no Rio Grande do Sul. Entre sexta e sábado, uma frente fria com baixa pressão vai dar origem a um ciclone que se torna maduro mais distante da costa a partir de uma baixa pressão que se move de Oeste para Leste.

De acordo com o Metsul, espera-se muita chuva, com menor impacto de vento. O perigo maior de vento se dará por ocasionais vendavais isolados associados a temporais durante a atuação de uma frente quente e depois uma frente fria na semana.

Em junho, um ciclone deixou 16 mortos e mais de 60 municípios gaúchos em emergência por chuvas extremas, cheias e danos provocados pelo vento.

