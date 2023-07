Avião desaparecido no Paraná: buscas com aeronaves na Serra do Mar entram no 4º dia

A procura pelo avião desaparecido desde a última segunda-feira (3), na Serra da Prata, no Litoral do Paraná, segue nesta quinta-feira (6). As buscas são feitas por aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB), que permanecem sobrevoando a área central da Serra. Já as aeronaves do Estado (Casa Militar e BPMOA) sobrevoam a área mais ao sul, na tentativa de ampliar o mapeamento.

Por terra, o patrulhamento é comandado pelo Corpo de Bombeiros, com o trabalho de bombeiros militares e voluntários. Apesar das buscas dos últimos dias, até o momento não foram encontrado sinais da aeronave ou de seus ocupantes.

De Umuarama para Paranaguá

Três pessoas estavam a bordo do avião modelo Piper Arrow que desapareceu na Serra do Mar. Foto: Reprodução.

O avião decolou de Umuarama na segunda-feira (3), Noroeste do Estado, rumo a Paranaguá, no Litoral. O último sinal do monomotor foi às 10h14min, na região da Limeira, atrás da Serra da Prata, em Guaratuba, cidade litorânea do Estado.

A aeronave de pequeno porte levava dois funcionários da Casa Civil do Estado Heitor Genowei Junior e Felipe Furquim, e o piloto Jonas Borges Julião.

