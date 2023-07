Avião encontrado! Buscas aéreas localizam aeronave no Litoral do PR

O avião de pequeno porte, que estava desaparecido desde a manhã de segunda-feira (03) na região da Serra da Prata, Litoral do Paraná, foi encontrado pelas equipes que estavam sobrevoando a região durante a tarde desta sexta-feira (07). A informação foi confirmada pela Força Aérea Brasileira (FAB).

O avião decolou de Umuarama, Norte do Estado, na segunda rumo a Paranaguá, no Litoral. O último sinal do monomotor foi às 10h14min, na região da Limeira, atrás da Serra da Prata, em Guaratuba, cidade litorânea do Estado.

A aeronave de pequeno porte levava dois funcionários da Casa Civil do Estado Heitor Genowei Junior e Felipe Furquim, e o piloto Jonas Borges Julião. Três corpos foram localizados nesta sexta-feira, próximos ao avião.

Ligações com contrabando

O avião Piper Arrow 19 pertence a um homem investigado desde o início dos anos 2000 em casos de contrabando de cigarros.

João Cezar Passos, de Guaíra, região de fronteira entre Paraná, Mato Grosso do Sul e o Paraguai, consta como proprietário da aeronave, segundo os registros da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Ele chegou a ser preso em 2002 na Operação Nicotina, após a Polícia Federal apreender na Bahia um caminhão com 330 caixas de cigarros falsificados. A aeronave e os tripulantes ainda não foram encontrados.

