O tombamento de um caminhão no canteiro lateral do Contorno Norte, sentido Contorno Sul, em Curitiba, provoca congestionamento em um trecho com trânsito naturalmente intenso. O caminhão pode ter tombado no barrando por causa do desnível que existe no local, conforme mostram as imagens. O veículo parou encostado no barrando da via.

O tombamento ocorreu na região do bairro Santa Felicidade, mais precisamente no conjunto Três Pinheiros. Não houve feridos. Uma viatura da Polícia Militar parou no local para prestar apoio.

Quando vão duplicar o Contorno Norte?

A rodovia PR-418 é uma das menores em extensão dentre as estradas que fazem parte do lote 1 das novas concessões do pedágio no Paraná, que deve ir a leilão em agosto na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. Mesmo assim, o trecho com pouco mais de 22,8 quilômetros tem importância estratégica para a região metropolitana da capital paranaense. É por essa estrada, também conhecida como Contorno Norte de Curitiba, que muitos caminhões trafegam quando seguem em direção tanto ao estado de São Paulo quanto ao sul do país.

Veículo parou ancorado no barranco lateral do Contorno Norte. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

