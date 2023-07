Uma fila gigante em Curitiba se formou em ruas do bairro Mercês, na manhã desta nesta sexta-feira (07). O motivo é o um bazar beneficente promovido pela Maternidade Mater Dei. Celulares, eletrônicos, perfumes, roupas, brinquedos, artigos para pesca e cosméticos estão entre os itens aprendidos pela Receita Federal que estão sendo comercializados. O bazar tem como objetivo arrecadar recursos para a maternidade.

O início da fila é na Rua Jacarezinho, mas, devido ao interesse das pessoas em acompanhar as ofertas, a fila passou a fazer parte do cenário também da Avenida da Manoel Ribas. Para os interessados em participar é obrigatória a apresentação de RG e CPF do titular para entrada e realização das compras. Além disso, não haverá trocas dos produtos e os mesmos não possuem garantia.

As compras poderão ser realizadas com dinheiro, cartão de débito e crédito, além do QRCode que também poderá ser usado como forma de pagamento. Compras acima de R$100 podem ser parceladas em até 3 vezes no cartão de crédito. Não serão aceitos pix e cheque.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

Mais faz partos!

A Mater Dei, em Curitiba, é a maternidade que mais realiza partos pelo SUS no Paraná, e a arrecadação com o bazar vai colaborar com seu custeio. “Visto que a maternidade é 100% SUS, esse bazar vem para fortalecer”, ressalta a Diretora Geral da Mater Dei, Ir. Iracema.

Serviço:

Bazar Beneficente da Maternidade Mater Dei

Local: Rua Jacarezinho, 1000, Mercês

Data: 07 e 08 de julho

Horário: das 9h às 16h

Realização: Mater Dei

Instagram: @materdeicuritiba

