Bazar beneficente em shopping de Curitiba tem roupas, sapatos e itens de decoração

Entre os dias 7 e 9 de julho, peças de decoração, roupas, acessórios e sapatos seminovos e usados estarão à venda em bazar beneficente realizado pela Associação Obra Nossa, no Shopping Pátio Batel, em Curitiba. O evento, que vai acontecer das 10h às 22h na sexta (07) e no sábado (08) e das 14h às 20h no domingo (09), visa arrecadar fundos para a reconstrução da Vila Harmonia, comunidade atingida por um incêndio em 2022.

Projeto de Reconstrução da Vila Harmonia. Foto: Divulgação

Em sua terceira edição, o bazar tem apoio de 50 lojas do shopping, assim como do Núcleo Paranaense de Decoração e da Associação Ponto de Decoração. Além disso, quem quiser contribuir pode doar itens em bom estado para serem comercializados. As doações podem ser entregues nesta quinta-feira (6), diretamente no Pátio Batel. Dúvidas podem ser resolvidas via WhatsApp (41) 98841-5556.

Ações em prol da comunidade

Formada por arquitetos, designers, engenheiros e outros profissionais da área, a Associação Obra Nossa realiza ações em prol da comunidade de Vila Harmonia, que fica às margens do Rio Barigui e do Contorno Sul, na CIC, desde fevereiro de 2022. À época, o incêndio destruiu sete casas e desalojou dez famílias. A partir disso, o grupo passou a atuar para reconstruir as residências e transformar o urbanismo da comunidade para trazer mais dignidade a seus moradores. Até agora 11 casas foram construídas ou reformadas, com 14 famílias atendidas e 70 pessoas beneficiadas.

Incêndio na Vila Harmonia deixou dezenas de desabrigados. Foto: Divulgação

Além dessa, a associação promove outras ações para atender comunidades vulneráveis, como a distribuição de marmitas para pessoas em situação de rua. Recentemente, o grupo foi escolhido pelo Instituto Legado para participar do Projeto Legado, programa de aceleração gratuito para empreendimentos sociais e ambientais.

