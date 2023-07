A Volkswagen deu início, na segunda-feira, 3, às comemorações pelos 70 anos de sua operação no Brasil. E anuncia a venda no País da ID.Buzz, também chamada de Kombi elétrica, tal como antecipou há um ano. Inicialmente, serão oferecidas apenas 70 unidades, mas a marca não revelou os preços.

Na Europa, a versão Cargo da ID.Buzz parte de 56.090 euros, ou cerca de R$ 280 mil, na conversão direta, sem taxas. Já a van para passageiros, que virá ao Brasil, parte de 64.581 euros, ou pouco mais de R$ 320 mil. Aqui, a tabela deverá passar dos R$ 400 mil.

Outra possibilidade é que o modelo seja oferecido apenas por meio de locação. A marca adotou essa estratégia no lançamento do SUV ID.4. Nesse caso, o valor da mensalidade parte de cerca de R$ 10 mil.

A ID.Buzz tem motor elétrico que gera o equivalente a 204 cv de potência e 31,6 mkgf de torque. A tração é na traseira e a velocidade máxima é de cerca de 145 km/h.

A Kombi elétrica tem baterias de 82 kWh, que podem ser recarregadas em estações rápidas de até 170 kW. Conforme a VW, nesse tipo de sistema é possível repor de 5% a 80% da energia em 30 minutos. Com a carga completa, o carro tem até 425 km de autonomia no ciclo WLTP, utilizado no mercado europeu.

Esses números são da versão para passageiros. No caso da opção Cargo, que tem o mesmo conjunto elétrico, a autonomia é de 423 km.

Foto: Divulgação/VW. Foto: Divulgação/VW. Foto: Divulgação/VW. Foto: Divulgação/VW. Foto: Divulgação/VW.

DNA

Embora tenha motor elétrico e desenho futurista, a ID.Buzz tem linhas e conceito inspirados nos da Kombi. Até a pintura, do tipo saia e blusa, remete ao modelo que foi produzido também no Brasil.

A plataforma modular elétrica (MEB), do Grupo Volkswagen, traz para a van várias tecnologias modernas. Na lista de equipamentos há frenagem automática de emergência com detecção de pedestres e ciclistas, sensores de obstáculos na dianteira e traseira e assistente de mudança de faixa de rolagem, por exemplo.

Além disso, há partida do motor por botão e controle de cruzeiro adaptativo. Outros destaques são o ar-condicionado automático de duas zonas, o volante multifuncional e os faróis do tipo full-LEDs.

Na cabine, o quadro de instrumentos é uma tela de 5,3 polegadas. Já a do multimídia pode ser de 10″ ou 12″ (opcional). Há ainda espelhamento de celulares com Android Auto e Apple Carplay sem uso de cabo.

O interior, por sinal, é moderno e amplo, com o assoalho plano. O bom espaço permite levar até cinco adultos.

História

A Kombi chegou ao Brasil em 1950, logo após o lançamento na Alemanha. O nome é um apelido para Kombinationsfahrzeug, ou veículo combinado, em alemão.

Inicialmente, o carro vinha totalmente montado. Em 1953, a VW passou a montar a van no País. Quatro anos depois, começou a produção nacional.

Você já viu essas??

O que são?? Novo mobiliário urbano instalado nas praças de Curitiba chama atenção Trânsito Importante rua de um dos bairros mais populosos de Curitiba tem novo sentido Incentivo Cidade da Itália oferece dinheiro a quem quiser morar e trabalhar por lá