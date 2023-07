De Vivaldi a Coldplay: concertos à luz de velas chegam a Curitiba

Os concertos à luz de velas, que conquistaram o público ao redor do mundo, chegam a Curitiba. Candlelight confirma quatro apresentações especiais na Ópera de Arame em agosto. São três concertos diferentes: Vivaldi, Coldplay e Tributo ao Queen.



Iluminada por milhares de velas, a Opera de Arame será palco de concertos nos dias 9 e 10 de agosto. Os espectadores vão mergulhar num programa musical único, que promete conectar também quem nunca tenha assistido a um concerto de música clássica antes. Peças mais icônicas dos grandes compositores e maiores sucesso de artistas já consagrados serão destaque neste espetáculo especial.



Os concertos Candlelight são uma série de concertos de música criados pela Fever, permitindo que pessoas de todo o mundo desfrutem de apresentações de música ao vivo tocadas por músicos locais em várias localizações deslumbrantes iluminadas por milhares de velas.

O Candlelight foi inicialmente concebido como uma série de música clássica com concertos com obras dos maiores compositores, como Vivaldi, Mozart e Chopin. Atualmente, a lista cada vez maior de programas inclui uma grande variedade de temas e gêneros, incluindo homenagens a artistas contemporâneos como Queen, ABBA, Coldplay e Ed Sheeran, além de espetáculos dedicados a K-Pop, bandas sonoras de filmes e muito mais.

A experiência multissensorial também evoluiu para apresentar diferentes elementos, como ballet clássico, de repertório, e contemporâneo, além de outros gêneros, como jazz, soul, ópera, flamenco e muito mais. Os ingressos estão à venda pelo site feverup.com/pt/curitiba.

SERVIÇO

Candlelight: O Melhor de Vivaldi

Local: Ópera de Arame

Datas e Horários: 9 de Agosto às 18h30

Duração: 60 minutos (abertura de portas 30 minutos antes e não será permitida a entrada na sala após o fechamento das portas)

Músicos: Sexteto de Cordas – Monte Cristo

Valor: 1 Ingresso – a partir de R$100



Candlelight: Tributo a Queen

Local: Ópera de Arame

Datas e Horários: 9 de Agosto às 21h

Duração: 60 minutos (abertura de portas 30 minutos antes e não será permitida a entrada na sala após o fechamento das portas)

Músicos: Sexteto de Cordas – Monte Cristo

Valor: 1 Ingresso – a partir de R$100

Candlelight: Os Clássicos do Rock

Local: Ópera de Arame

Datas e Horários: 10 de Agosto às 18h30

Duração: 60 minutos (abertura de portas 30 minutos antes e não será permitida a entrada na sala após o fechamento das portas)

Músicos: Sexteto de Cordas – Monte Cristo

Valor: 1 Ingresso – a partir de R$100



Candlelight: Tributo a Coldplay

Local: Ópera de Arame

Datas e Horários: 10 de Agosto às 21h

Duração: 60 minutos (abertura de portas 30 minutos antes e não será permitida a entrada na sala após o fechamento das portas)

Músicos: Sexteto de Cordas – Monte Cristo

Valor: 1 Ingresso – a partir de R$100

