Visitas noturnas guiadas pelo Cemitério Municipal São Francisco de Paula, o mais antigo de Curitiba, estão com vagas abertas. As vagas que devem atrair os “corajosos de plantão”, são gratuitas e limitadas, com inscrições que começam às 18h desta terça-feira (4), pelo Guia Curitiba. As visitas serão realizadas nas próximas noites, na quarta (5), quinta (6), sexta (7) e no sábado (8), das 19h às 22h.

LEIA MAIS – Festival de Inverno do Centro Histórico tem circuito de sopas e atrações gratuitas

Ao todo, serão disponibilizadas 60 vagas para cada noite. As visitas guiadas fazem parte da programação do Inverno Curitiba 2023.

História, arquitetura e arte

A diretora de Serviços Especiais da Secretaria do Meio Ambiente, Clarissa Grassi, que também é pesquisadora cemiterial e responsável pela programação, lembra que as visitas terão o circuito regular.

VIU ESSA? Shoppings de Curitiba animam as férias das crianças! Veja as atrações especiais

“Os participantes podem esperar muita informação sobre as trajetórias das pessoas ali sepultadas, permeando arquitetura, geologia, simbologia e arte presentes nos túmulos do equipamento público mais antigo da cidade”, reforça.

Esgotam em minutos

Quem tiver interesse em conhecer – ou repetir o passeio – deve se apressar. Em geral, as inscrições se esgotam em minutos.

Para Clarissa, o sucesso deve-se à curiosidade que o espaço provoca. “E à noite, tudo fica ainda mais interessante”, comenta. “Com as visitas, conseguimos mostrar a importância da necrópole na história de Curitiba”, completa.

Essas serão as primeiras visitas guiadas no Cemitério Municipal São Francisco de Paula deste ano. Mais de dez mil pessoas já participaram da atividade, desde 2017, quando ela foi institucionalizada.

Você já viu essas??

O que são?? Novo mobiliário urbano instalado nas praças de Curitiba chama atenção Trânsito Importante rua de um dos bairros mais populosos de Curitiba tem novo sentido Incentivo Cidade da Itália oferece dinheiro a quem quiser morar e trabalhar por lá