A Rede Empresarial do Centro Histórico realiza entre os dias 7 e 16 de julho a 11ª edição de um dos festivais gastronômicos e culturais mais tradicionais de Curitiba: O Festival de Inverno do Centro Histórico. O evento terá neste ano um circuito de sopas a preço fixo de R$ 23,90 e atrações que incluem caminhadas guiadas e workshops.

“O Festival de Inverno é uma forma de prestigiar não só os estabelecimentos que fazem parte da Rede Empresarial, mas sobretudo de valorizar o Centro e a história de Curitiba. Este é o 11º ano consecutivo que unimos forças para oportunizar que moradores e turistas aproveitem o friozinho da cidade do melhor jeito possível: nos charmosos bairros do Centro e do São Francisco”, disse Jorge Tonatto, presidente da Rede Empresarial e dono do tradicional Bar do Alemão.

Neste ano, o tema do Festival é Raízes Culturais, como uma forma de fortalecer a história da cidade e dos imigrantes.

Sopas para aquecer

Enaltecendo as raízes culturais da cidade, os estabelecimentos participantes do FICH trarão em seu cardápio sopas que contam um pouco da história da imigração na cidade. Ao todo, dez estabelecimentos oferecerão a especialidade a um preço fixo de R$ 23,90, com sabores variados.

“Parte dos valores arrecadados com a venda das sopas será revertida para a Universidade Livre do Esporte (ULE), ONG que atua com autistas em Curitiba. Esta é uma forma de fazer com o Festival tenha uma finalidade social e que as pessoas possam ajudar de forma indireta”, contou Jorge.

Foto: Divulgação / Rafaela Lorenzen

Participou, harmonizou, ganhou

E para recompensar o público participante, a organização do 11º FICH está preparando uma surpresa. Ao chegar em um dos estabelecimentos participantes e pedir uma das sopas do circuito, é possível ganhar um carimbo em um flyer do Festival. Já para aqueles que gostam de harmonizar o prato com uma bebida especial, um empurrãozinho a mais, afinal, ao seguir a sugestão feita pela casa, será possível ganhar dois carimbos.

Ao completar todos os carimbos será possível participar de um sorteio, realizado em parceria com o Sesc, em que o prêmio será um final de semana para duas pessoas no Sesc Caiobá com direito à café da manhã. Outros dois visitantes serão premiados com cursos ofertados pelo Senac.

Atrações culturais gratuitas

No primeiro final de semana diversas atrações musicais estarão presentes nos bares e restaurantes do Centro Histórico como parte da programação da 40ª edição da Oficina de Música. Mas durante todas as duas semanas do Festival de Inverno, será possível participar de programações culturais gratuitas, como é o caso do Projeto Curitiba Free Walking, em que são realizadas visitas guiadas ao Centro Histórico, destacando a história da cidade e curiosidades sobre o Centro.

Ainda, as tradicionais rodas de samba do Bar Brasileirinho e a Dança do Ventre do Restaurate Oriente Árabe estão previstas na programação, além de uma apresentação folclórica do Bar do Alemão com o grupo Original Einigkeit Tanzgruppe, que ressalta a cultura germânica.

Workshops e oficinas

O destaque fica por conta das oficinas e workshops ofertados de maneira gratuita. Em parceria com o Senac, o Restaurante Oriente Árabe oferecerá aos sábados (08 e 15 de julho) o curso de drinks de inverno. Quem passar pelo Café Belvedere também durante os dois sábados do Festival vai poder acompanhar o workshop de cafés do Paraná, e no Bar do Alemão, uma oficina de aproveitamento de alimentos vai ensinar truques e dicas para evitar desperdício na cozinha. Os participantes dos workshops também concorrerão a cursos do Senac, podendo ampliar seus conhecimentos.

Já no Memorial de Curitiba, a Ong Universidade Livre do Esporte (ULE) ofertará diversas oficinas, como artesanato feito com pinhas e pinhão, caixas de ovos e diversos outros materiais recicláveis que se transformarão em arte.

Confira as sopas disponíveis no Festival de Inverno:

Sopas especiais de inverno a preço único – R$ 23,90

Jeito Mineiro – Rua Riachuelo 102 Sobre Loja – Centro

– Pinhão com Aipim Sopa de Pedra (Portuguesa)

Oriente Árabe – R. Kellers, 95 – São Francisco

– Falafel Labneh cozido com molho de queijo coalhado

Brasileirinho – R. Mateus Leme, 67 – São Francisco

– Caldo de Kenga

Bar do Alemão – R. Dr. Claudino dos Santos, 63 – São Francisco

– Creme de Mandioquinha com batata e bacon

Espaço Fantástico das Artes – R. Trajano Reis, 41 – São Francisco

– Mandioquinha com Alho Poró

Palco dos 5 Sentidos – R. Barão do Rio Branco, 438 – Centro

– Creme de Mandioquinha, Abóbora e Vichyssoice (alho poró)

A Ostra Bêbada – Rua Des. Ermelino de Leão, 95 – Centro

– Caldeirada do Mar

Jokers – R. São Francisco, 164 – Centro

– Caldo Verde e Creme de Legumes

Quintal do Monge – R. Dr. Claudino dos Santos, 24 – São Francisco

– Sopa de Abóbora com Pinhão

Hotel Blumenau – R. Inácio Lustosa, 161 – São Francisco

– Sopa de Aipim com Calabresa

Confira a programação completa das atrações culturais:

07 de julho (sábado):

10h às 12h e das 16h30 às 18h30 – Histórias das origens de Curitiba com Curitiba Free Walking

08 de julho (sábado):

11h – Gran Circo Estopim, no Espaço Fantástico das Artes

12h – Workshop de aproveitamento total dos alimentos, no Bar do Alemão

15h – Workshop de drinks de inverno, no Restaurante Oriente Árabe

16h – Workshop de Cafés do Paraná, no Café Belvedere

21h – Dança do Ventre, no Restaurante Oriente Árabe

09 de julho (domingo):

09h às 12h – Danças Circulares, no Memorial de Curitiba

11h – Gran Circo Estopim, no Espaço Fantástico das Artes

11 de julho (terça):

11h às 18h – Oficinas de Artesanato com a Ong ULE, no Memorial de Curitiba

12 de julho (quarta):

11h às 18h – Oficinas de Artesanato com a Ong ULE, no Memorial de Curitiba

20h às 22h – Apresentação de Grupo Folclórico Original Einigkeit Tanzgruppe, no Bar do Alemão

20h30 – Raízes da Dança: Folclore no Mundo Árabe, no Restaurante Oriente Árabe

13 de julho (quinta):

11h às 18h – Oficinas de Artesanato com a Ong ULE, no Memorial de Curitiba

20h às 22h – Dia Mundial do Rock com a banda Code Fire, no Bar do Alemão

14 de julho (sexta):

16h30 às 18h30 – Histórias das origens de Curitiba, com Curitiba Free Walking



15 de julho (sábado):

10h às 12h e das 16h30 às 18h30 – Histórias de Curitiba, com Curitiba Free Walking

12h às 15h – Osvaldo Rios e Rogério Gulin (integrantes do Grupo Viola Quebrada), no Restaurante Jeito Mineiro

12h – Workshop de aproveitamento total dos alimentos, no Bar do Alemão

15h – Workshop de drinks de inverno, no Restaurante Oriente Árabe

15h às 18h – Roda de Samba, no Bar Brasileirinho

16h – Workshop de Cafés do Paraná, no Café Belvedere

20h e 20h30 – Gran Circo Estopim, no Espaço Fantástico das Artes



16 de julho (domingo):

11h às 12h45 – Dança do Ventre, no Memorial de Curitiba

20h e 20h30 – Gran Circo Estopim, no Espaço Fantástico das Artes

