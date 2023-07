A prefeitura de Curitiba destacou novos produtos que estão com desconto a partir desta terça-feira (4) pela Semana da Economia nos Armazéns da Família. São três produtos mais em conta para os consumidores até o sábado (8).

Segundo a prefeitura segue com o preço mais baixo o pacote de arroz parboilizado da marca Urbano (5 quilos), que sai por R$ 14,95.

E entram para a lista o feijão preto da marca Catarina (1 quilo), saindo por R$ 3,99; a lata de sardinha em óleo comestível Nautique (125 gramas), por R$ 2,99; a lata de sardinha ao molho de tomate da Coqueiro (125 gramas), por R$ 2,99; e a lata de sardinha ao molho de tomate da marca Palmeira (125 gramas), também por R$ 2,99.

A inclusão de três produtos na Semana da Economia faz parte das comemorações dos 34 anos dos Armazéns da Família, maior programa de acesso alimentar do Brasil e um dos mais antigos da Prefeitura de Curitiba na área de assistência social.

O programa atende hoje mais de um milhão de curitibanos em 35 unidades da capital e cerca de 280 mil moradores da Região Metropolitana de Curitiba.

