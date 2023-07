Enquanto aguarda a aprovação do selo de Produto com Indicação Geográfica de Curitiba no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, as broas de centeio da capital, que já são patrimônio cultural, terão um festival só delas. O Festival acontecerá entre 8 e 20 de agosto, ao preço único R$ 19. Várias padarias tradicionais já confirmaram participação.

As broas de Curitiba tem registro histórico desde 1870, conforme pesquisa feita pelo Oscar Pablo Luzardo, da La Panacoteca. As broas de centeio de Curitiba são um elemento cultural imaterial notório e permanente da identidade gastronômica da cidade. As broas são as melhores companheiras da Carne de Onça, outro prato típico de Curitiba que aguarda registro no Inpi.

As broas são Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial da Cidade de Curitiba desde 2016. Segundo Sergio Medeiros, da Curitiba Honesta, a ideia de juntar a broa de centeio com a linguiça blumenau abre o leque para a criatividade das padarias que participarão do festival. “Teremos caldos usando a linguiça, servidos com fatias de broa, sanduiches com Blumenau na broa de centeio, broa de centeio recheada com linguiça Blumenau”.

Ainda dá tempo de inscrever o seu estabelecimento no festival. Para isso, basta procurar a organização no WhatsApp (41) 9 99419372 (Nil Almeida).

Já confirmaram participação as seguintes padarias:

1) La Panoteca

2) Pararia América

3) Brioche – Batel

4) Brioche – Juvevê

5) Família Farinha

6) Mister Pão

7) Jocasta Padaria Ópera

9) Aquarius

10) Barbarella Bakery

11) Piegel

12) Padaria Mihra

13) Doce Paladar

14)Pane Nenê

15) Carrossel

16) Pãozinho da Hora- Água Verde

17) Pãozinho da Hora- Portão

18) Requinte – Cabral

