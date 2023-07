Festas no Paraná em julho; do peixe ao carneiro no buraco e TexasFest

Metade do ano já foi embora, e o mês de julho promete ser daqueles ideais para comer e festar no Paraná. Em várias regiões do estado, as atrações serão na gastronomia, folclore, dança, música e pescaria. São festas tradicionais para toda a família paranaense.

Comida caiçara

A primeira dica é o Festival de Gastronomia Caiçara, que mobiliza bares e restaurantes de Pontal do Paraná, no Litoral, durante todo o mês de julho. O evento vai exaltar a Cambira, prato considerado patrimônio da cozinha brasileira, originalmente preparado com peixe seco e defumado, acompanhado de banana e pirão.

Em sua terceira edição, o festival é uma grande oportunidade para o turista conhecer a diversidade da culinária caiçara. Além do resgate cultural das tradições do litoral paranaense, o evento tem como objetivo movimentar a economia do município fora da alta temporada.

Em paralelo ao Festival, também o concurso gastronômico que premiará estabelecimentos com os melhores pratos caiçaras. Entre as categorias estão o Prato Feito Caiçara, o Petisco Caiçara e a melhor Cambira Tradicional. Para degustar essas delícias típicas, o público poderá escolher entre os estabelecimentos participantes que estão no site www.gastronomiacaicara.com.br.

Pesca e “Divino“

Ainda no Litoral, no final de semana dos dias 7 e 8 será marcado pelo Campeonato Sul Brasileiro de Pesca, promovido pela Loba do Mar. As inscrições podem ser feitas pelo site http://www.sulbrasileirodepesca.com.br. Já entre os dias 13 e 23, a cidade recebe a tradicional Festa do Divino Espírito Santo, com celebrações religiosas e atrações gastronômicas e de entretenimento.

Queijo e vinho

A Festa do Vinho e do Queijo de Salgado Filho, no Sudoeste do Estado, chega à sua 27ª edição, de 7 a 9 (sexta a domingo). Serão expostos e comercializados os produtos coloniais produzidos pelas agroindústrias familiares do município, além de vinhos e queijos, o turista também encontrará embutidos, derivados de cana-de-açúcar e o famoso café colonial. Também haverá almoço e jantar típico italiano, alemão e gaúcho, além de eventos técnicos voltados à agricultura familiar e apresentações artísticas. Mais informações em https://salgadofilho.pr.gov.br.

Vai um Carneiro no Buraco?

A Festa Nacional do Carneiro no Buraco é uma verdadeira instituição paranaense. Realizado em Campo Mourão, no Centro Oeste do estado, o evento chega à sua 28ª edição e o prato típico do município será servido no dia 9 de julho, um domingo. Para esse ano, em um novo formato – o prato não será servido em um único local, mas em vários locais estabelecidos pelas entidades parceiras. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site https://tickey.com.br/organization/carneiro-no-buraco.

Inverno e folclore em Curitiba

Curitiba recebe a 11ª edição do Festival de Inverno do Centro Histórico. Com o tema “Raízes Culturais”, o evento ocorre de 07 a 16 de julho, em estabelecimentos dos bairros Centro e São Francisco, com sopas a preço fixo de R$ 23,90, caminhadas guiadas, workshops e muitas atrações culturais gratuitas.

Também na capital, vai ocorrer a 61ª edição do Festival Folclórico e de Etnias do Paraná, um dos mais tradicionais e longevos festivais folclóricos do Brasil. As apresentações de danças típicas acontecem de 03 a 13 de julho, no grande auditório do Teatro Guaíra. O evento é realizado desde 1958.

Baile do Texas

Considerada uma das maiores feiras do norte Pioneiro, a FeTexas de Jacarezinho é um evento no estilo prestigiado por visitantes de todo o Brasil. Dentro da programação está o famoso Baile do Texas, que atrai turistas de todo o país, especialmente do interior do Paraná e de São Paulo. De 13 a 16 de julho, a festa conta com atrações musicais como Thiaguinho e Zé Neto & Cristiano, parque de diversões, cavalgada, motocross, rodeio e estandes para o comércio. Mais informações em https://www.facebook.com/Fetexas.

