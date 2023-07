A Incorporare Empreendimentos, construtora do Grupo Andrade Ribeiro, de Curitiba, completa 20 anos em 2023. A empresa, que nasceu focada em empreendimentos populares, quer reforçar sua ampliação de público, algo que já era observado pela empresa antes do aniversário. Por isso, coloca em prática um rebranding, com uma nova identidade visual e estratégias de comunicação.

Desta forma, a construtora pretende incrementar seu diálogo com o consumidor, desde as classes mais ligadas ao programa Minha Casa, Minha Vida, até mesmo aos potenciais clientes que buscam empreendimentos de médio padrão.

Um fator que leva a empresa a redefinir a comunicação e a realizar um rebranding é a evolução do mercado de construção civil no país. O engenheiro civil Robert Schneider, da Incorporare, aponta que os índices de crescimento desta área da economia têm se mostrado positivos, apesar das adversidades enfrentadas nos cenários interno e externo ao Brasil.

“Mesmo com a pandemia e demais incertezas do contexto atual, o setor imobiliário conquistou boas taxas de crescimento. Em 2023, as expectativas continuam favoráveis, reforçando mais uma vez a solidez e estabilidade do mercado imobiliário no país”, afirma.

Em 2022, o PIB (Produto Interno Bruto) da construção civil teve alta de 6,9%, bem acima dos 2,9% do indicador registrados em média no país no mesmo ano, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). Para 2023, de acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), o PIB do setor deve ter alta de 2,5%. “Mesmo que seja uma variação mais baixa, ainda se mantém positiva e marcará, se confirmada, o terceiro ano seguido de alta do setor”, diz o engenheiro.

Outra questão é que, após os investimentos iniciais da empresa focados nos empreendimentos populares, a empresa já havia passado a desenvolver imóveis com padrão superior. “Essa questão particular da Incorporare junto com o que aponta o cenário da construção civil nos mostra que o número de clientes está cada vez maior e mais diverso. Trata-se, com isso, de uma boa oportunidade para ampliarmos o nosso mercado, o que reforça a necessidade de reposicionamento de marca”, explica.

Novo logotipo e slogan

A marca foi redefinida com destaque maior para o nome da empresa, que recebeu nova fonte no e formato mais voltado para o negrito. O ícone que faz referência à Incorporare possui agora tamanho mais próximo às dimensões do nome da construtora. A intenção é tornar o logotipo mais harmônico, da mesma forma como pretende tornar cada vez mais coesa a comunicação e o atendimento a públicos distintos.

“Entendemos que as pessoas têm trajetórias de vida únicas em seus sonhos, propósitos ou objetivos. E, para realizá-los, é fundamental contar com prestadores de serviço que possam aliar experiência, versatilidade e segurança para oferecer o melhor produto. Por isso, nossa missão é mostrar qualidade e confiança”, diz Schneider. No caso do slogan, foi escolhido o termo “Qualidade que realiza”. A construtora pretende, com isso, reforçar o compromisso com bons projetos e trabalhos realizados para o público, ao mesmo tempo em que promove a satisfação do cliente.



