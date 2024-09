Nova cervejaria na Grande Curitiba será construída com investimento de R$ 300 milhões

São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, vai receber uma nova indústria. O governador Carlos Massa Ratinho Junior confirmou nesta quarta-feira (18) o investimento de R$ 300 milhões do grupo RFK para uma fábrica de bebidas na cidade. A planta de São José dos Pinhais será altamente tecnológica, utilizando inclusive inteligência artificial para otimizar e tornar mais sustentável a produção.

A unidade começa a ser construída em 1º de outubro, em um terreno de 300 mil metros quadrados próximo às fábricas da Audi e da Electrolux, e deve ser concluída no primeiro semestre de 2026. A planta inicia a produção com duas marcas próprias de cerveja – a Bamboa e a Moema –, deve incluir um terceiro rótulo e também outras bebidas de seu catálogo, como os refrigerantes Refriko e o energético Furioso.

A produção deve iniciar em um ano e meio, com a expectativa de fabricar 1,2 bilhão de litros de bebidas por ano, para atender a Região Metropolitana de Curitiba e também os mercados de São Paulo e Santa Catarina.

Polo cervejeiro

Ratinho Junior também destacou que o investimento do grupo paranaense ajuda a consolidar o Paraná como o principal polo cervejeiro nacional, desde a produção de cevada até a instalação de plantas de gigantes do setor.

Na semana passada, a Heineken concluiu investimento de R$ 1,5 bilhão na ampliação de sua fábrica de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, cidade que também conta com planta da Ambev e com o investimento de R$ 1,6 bilhão na maior maltaria da América Latina. Na cidade vizinha de Carambeí, a Ambev já concluiu 80% de sua nova fábrica de garrafas, cujo investimento é de R$ 870 milhões.

“O grupo RFK é uma das maiores indústrias do Brasil na área de bebidas, já tem um grande parque industrial no Interior do Estado, em Cambé, e agora está fazendo esse investimento milionário na Região Metropolitana de Curitiba”, disse. “E é motivo de alegria para nós ver uma empresa paranaense crescendo nacionalmente e trazendo a São José dos Pinhais uma fábrica muito moderna e sustentável, que tem preocupação ambiental e vai gerar muitos empregos para os paranaenses”.

O empreendimento da RFK conta com apoio do programa de incentivos do governo estadual Paraná Competitivo, que nos oito primeiros meses de 2024 atraiu R$ 15,3 bilhões de investimentos ao Estado. A previsão é de que o novo empreendimento em São José dos Pinhais gere 60 empregos diretos.

“O Paraná tem uma política de atração e manutenção de investimentos, que é muito importante para dar mais corpo à nossa economia, tendo mais valor agregado através desses esforço”, destacou o secretário estadual da Fazenda, Norberto Ortigara. “O Paraná Competitivo tem essa capacidade de acolher o empresariado. Mais uma grande empresa, que tinha tendência de investir fora do Estado, escolheu o Paraná para fazer esse grande investimento”, complementa.

O diretor-presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin, ressaltou que a agência negociou a implantação da fábrica na RMC, já que a empresa conta com unidades em outros estados que poderiam receber o empreendimento. “A implantação dessa fábrica em São José dos Pinhais mostra que o Paraná pode atrair empresas cervejeiras para além dos Campos Gerais, que está se consolidando como o principal polo do Brasil”, disse.

Tecnologia de ponta

Desenvolvida em parceria com a empresa alemã Krones, a planta contará com sistemas de automação avançados que garantirão eficiência e qualidade em cada etapa da produção. O gerenciamento da unidade será realizado por inteligência artificial, otimizando processos e elevando o controle e a inovação a um novo patamar.

“Todo o conceito da nova planta foi desenvolvido pela Krones, que é uma das maiores empresas do mundo do setor. Ela será 100% automatizada e tudo com inteligência artificial, prezando pela sustentabilidade e com reaproveitamento de energia em todo o processo”, explica o CEO e sócio-fundador do grupo RFK, Márcio José Mendes.

Um dos pilares da planta será a sustentabilidade. A unidade contará com sistemas de alta eficiência para recuperação de energia e redução de consumo em todas as etapas da produção. Além disso, a fábrica será equipada com um sistema de captura de CO2, reaproveitando o gás gerado durante a fermentação e evitando sua liberação na atmosfera, reforçando o compromisso da empresa com práticas sustentáveis.

Cerveja, refrigerante e energético

Fundado em 2010 na cidade de Cambé, no Norte do Paraná, a RFK tem fábricas também no interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul e no Pará, contando com cerca de 800 colaboradores e mais de 20 mil clientes. Suas principais marcas incluem o refrigerante Refriko, o energético Furioso, a cerveja Bamboa, a cerveja Moema, o chope de vinho Bella Roma e a água mineral Hidratar.

Nas alturas! Este bairro de Curitiba tem o aluguel mais caro; E o mais barato? Barbaridade!!! Comparação mostra o que dá pra comprar pelo preço do novo iPhone 16 Não perca! Fenômeno raríssimo vai cruzar o céu em setembro; Como ver?